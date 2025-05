El Barça es queda amb la mel als llavis a Milà

Desfeta a Milà. El Barça no ha aconseguit un dels dos bitllets per la final de la Champions. Un 4-3 a favor de l’Inter ha allunyat els de Flick de Múnic, quan els blaugrana ja havien posat un peu i mig a la final europea. Una lluita aferrissada com si els hi anés la vida per avançar-se en el marcador -durant un partit amb pròrroga inclosa- no ha estat suficient per espantar el rival.

El conjunt blaugrana afrontava aquest dimarts el partit més important de la temporada amb un únic objectiu: guanyar. Després de l’empat a Montjuïc, l’eliminatòria de semifinals contra un Inter poderós i rocós es decidia a San Siro, en una autèntica final a domicili. Amb la final de la Champions a tocar -una fita que el club blaugrana no aconseguia des de feia deu anys-, l’equip es jugava molt més que un resultat: es jugava el dret a somiar amb Europa, a confirmar la seva tornada a l’elit continental i a reivindicar-se en el moment clau de la temporada.

L’eliminatòria estava completament oberta i els primers minuts del partit no han resolt dubtes; els dos equips han tingut les idees clares, amb un joc igualat ple de plantejaments arriscats. Però l’Inter ha començat a dominar una mica més i en el minut 21 de la primera part ha marcat Lautaro Martínez, amb una rematada assistida per Dumfries que Szczesny no ha pogut aturar.

L’1-0 en el marcador ha fet reaccionar als de Flick, que han seguit articulant pressió, tot i que sense generar ocasions clares en els metres finals. Faltava el punt diferencial per trencar el guió, i els blaugrana han tingut una ocasió clara en el minut 36: Pedri ha assistit a Olmo, que ha habilitat a Lamine Yamal, però aquest últim no ha pogut definir bé amb la dreta.

Davant d’un estadi ple de gom a gom, l’encarregat de repartir justícia en aquest transcendental partit ha estat Szymon Marciniak. El polonès, just abans de la mitja part ha assenyalat penal de Pau Cubarsí sobre Lautaro després de consultar el VAR. Una decisió que permet que, en el minut 45, el turc Calhanoglu posi l'Inter a dos gols d'avantatge, com a l'anada.



El segon temps repeteix protagonistes

L'empresa que se li platejava al Barça de cara a la segona part era majúscul. Per lluitar-la, Flick ha confiat en els mateixos jugadors que la primera part de cara l'inici del segon temps, igual que el conjunt italià. Després d'un gol en fora de joc clar de Bastoni, ha arribat el gol blaugrana. En el minut 54, Eric García ha retallat distàncies de rematada després d'una centrada de Gerard Martín. Semblava que encara hi havia molta història per explicar i l'afició del Barça cridava a Giuseppe Meazza.

Sense deixar temps a l'Inter per pair-ho, en el minut 60 arriba el segon gol del FC Barcelona. Una altra assistència espectacular de Gerard Martín ha permès que Dani Olmo igualés el marcador a Milà. Dos gols en sis minuts i ha quedat neutralitzat el 2-0. Els nervis estaven a flor de pell i el miratge d'un penal pel Barça, que finalment l'àrbitre no ha xiulat, només ha fet que apujar el volum dels crits a l'estadi italià.

El Barça ha continuat picant a la porta per entrar a Múnic i evitar la pròrroga. A poc més de deu minuts pel minut 90, arriba el primer canvi dels de Flick: Iñigo Martínez per Araujo i ha entrat Fermín per Olmo. I, finalment, en el minut 42 de la segona meitat reapareix Rapinha i marca el tercer. El Barça havia posat peu i mig a la final de la Champions.

Però els cinc minuts d'afegit són suficients perquè l'Inter torni a empatar. Al minut 93, Acerbi ha empatat amb una rematada de cap a centrada de Dumfries, en una jugada polèmica per una possible falta prèvia del neerlandès sobre Gerard Martín que el VAR no ha considerat revisar. El 3-3 ha enviat el partit a la pròrroga.

A la pròrroga, el Barça ha mantingut la iniciativa i ha continuat dominant el joc, decidit a decantar l’eliminatòria al seu favor. Tot i el desgast físic, l’equip ha encarat l’Inter a camp contrari. Però els italians, han aprofitat una de les poques incursions a l’àrea rival per tornar a colpejar. Una excursió per la banda ha acabat amb un xut de Fratessi en el minut 99 ajustat al pal i que ha tornat a posar l’Inter per davant amb un 4-3. Un nou contratemps per al Barça que, incapaç de revertir la situació malgrat els esforços, ha vist com l’objectiu de la final s’esvaïa un cop més.