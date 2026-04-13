Barcelona s'entrega a Rosalía

Barcelona s'ha preparat avui per al
primer concert dels quatre que farà Rosalía al Palau Sant Jordi els pròxims dies, pels quals estan totes les entrades esgotades. L'obertura de portes s'ha fet a les 19 hores i ja hi havia llargues cues, tant per entrar al concert com per comprar marxandatge de l'artista.
Com ja és costum, la gent s'ha vestit per a l'ocasió i, avui, s'han vist moltes persones que han triat la roba d'acord amb la temàtica religiosa i espiritual de l'àlbum
Lux. Vels blancs, mantellines i colors clars que evoquen vestimentes religioses, però amb tocs moderns, han omplert les cues d'entrada al concert, que ha començat mitja hora més tard del que estava previst, a les 21 hores.
El públic espera amb molta intriga la persona que Rosalía convidarà a l'escenari per
al seu famós confessionari, en què els i les convidades solen explicar una història d'amor dramàtica o una anècdota amorosa complicada abans que la cantant interpreti la cançó La Perla.
El públic del concert de Rosalía al Palau Sant Jordi
Pere Francesch-ACN
Subtítols en català
"Merci, Barcelona", han sigut les primeres paraules de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires, que ha oferit tot un xou subtitulat al català. Relíquia o Porcelana són algunes de les primeres cançons que ha interpretat l'artista i que han comptat amb la traducció al català que es podia veure a dalt de l'escenari. També ha cantat Divinize, l'única cançó del disc en què utilitza el català, barrejat amb l'anglès.
"Estic cantant a la meva ciutat"
Dates i horaris dels concerts
Els tres pròxims concerts de Rosalía són el
dimecres 15, el divendres 17 i el dissabte 18 i se celebren al Palau Sant Jordi. Comencen a les 20.30 hores i les portes del recinte obriran cada dia a les 18.30 hores, dues hores abans, tot i que es preveuen cues i concentracions des de molt abans.
Pel que fa als assistents amb el
paquet Gold, l'accés és a les 16 hores per la porta 4, al lateral. Al seu torn, els qui hagin adquirit el paquet Diamond poden entrar mitja hora abans que la resta, a les 18 hores, per la llotja. Finalment, el paquet Silver preveu l'entrada a les 18.30 hores.