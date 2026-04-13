Rosalía subtitula en català les seves cançons durant el primer concert a Barcelona

Barcelona ha acollit aquest dilluns el primer concert dels quatre que farà Rosalía al Palau Sant Jordi els pròxims dies, pels quals estan totes les entrades esgotades. L'obertura de portes s'ha fet a les 19 hores i ja hi havia llargues cues, tant per entrar al concert com per comprar marxandatge de l'artista.
Vels blancs, mantellines i colors clars han protagonitzat el dress code del concert, en línia amb el concepte religiós i espiritual de l'àlbum Lux, que ha començat mitja hora més tard del que estava previst, a les 21 hores.
"Merci, Barcelona", han sigut les primeres paraules de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires, que ha oferit tot un xou subtitulat al català. Relíquia o Porcelana són algunes de les primeres cançons que ha interpretat l'artista i que han comptat amb la traducció al català que es podia veure en una pantalla a sobre de l'escenari. També ha cantat Divinize, l'única cançó del disc en què utilitza el català, barrejat amb l'anglès.
Dates i horaris dels concerts
Els tres pròxims concerts de Rosalía són el dimecres 15, el divendres 17 i el dissabte 18 i se celebren al Palau Sant Jordi. Comencen a les 20.30 hores i les portes del recinte obriran cada dia a les 18.30 hores, dues hores abans, tot i que es preveuen cues i concentracions des de molt abans.
Pel que fa als assistents amb el paquet Gold, l'accés és a les 16 hores per la porta 4, al lateral. Al seu torn, els qui hagin adquirit el paquet Diamond poden entrar mitja hora abans que la resta, a les 18 hores, per la llotja. Finalment, el paquet Silver preveu l'entrada a les 18.30 hores.