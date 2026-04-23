Sant Jordi viu en la infal·libilitat

Sant Jordi és infal·lible, com a festa popular, de l'amor i dels llibres. I aquest dijous ho ha tornat a demostrar. Tot i ser dia laborable, els carrers de les ciutats eren plens de gent passejant amb parella, amics o família. Les roses -fins i tot rams- i els llibres els acompanyaven sota el braç, i també un somriure que es contagiava a mesura que t'anaves trobant amb la gent. Barcelona, en especial, ha tornat a omplir-se de gom a gom amb les parades com a protagonistes, on també s'ha colat el fruit del plàtan atiat pel vent i que ha provocat picor als ulls en aquells qui buscaven la novel·la perfecta. Aquest ha estat un any una mica diferent a la ciutat comtal perquè els paradistes no s'han pogut instal·lar a la Rambla a causa de les obres, si bé això no ha impedit que la jornada es desenvolupés amb normalitat i es consolidés un any més com allò que tots sabem: que Sant Jordi és el millor dia de l'any.
Els autors més destacats del moment també han sortit al carrer per signar exemplars de les seves novetats literàries. Al final del dia, la Cambra del Llibre de Catalunya ha fet públic el llistat provisional dels llibres més venuts. Com era d'esperar, Regina Rodríguez Sirvent ha encapçalat el rànquing de ficció en català amb una nova història de la Rita Racons: Crispetes de matinada. Gil Pratsobrerroca i Roger Bastida han ocupat la segona i tercera posició. Quant a no ficció en català, el primer lloc és per a Òscar Andreu amb Manual de defensa del català, seguit de Francesc Torralba i Oriol Mitjà.
A part d'aquests autors, a Barcelona també s'ha assegut a firmar llibres Eduardo Mendoza, que els darrers dies ha protagonitzat una polèmica després de proposar que Sant Jordi passés a dir-se Dia del Llibre. De moment, però, la resposta dels catalans és clara i Sant Jordi continua sent Sant Jordi.
Una diada també política
Els polítics tampoc s'han quedat a casa i s'han deixat veure pel centre de Barcelona. En les respectives declaracions, el PSC ha celebrat el paper del català en la regularització de migrants, ERC ha situat l'exigència com a condició i els Comuns han demanat més cursos per aprendre l'idioma. També Jordi Pujol i la seva citació per declarar a Madrid han tret el cap en la diada política.
Mentrestant, a Palau, els polítics, periodistes, directors de mitjans, algun bisbe, geganters, hereus i pubilles han gaudit del retorn de la xocolatada. Es tracta d'una tradició de l'etapa de Jordi Pujol que no es feia des del 2011 i que aquest Sant Jordi s'ha recuperat. La trobada ha permès als assistents conversar amb consellers i diputats sense la rigidesa habitual amb la companyia de la xocolata i els melindros que han servit per amenitzar l'estona.
El fruit del plàtan es cola a Barcelona
La diada a la capital també ha comptat amb un protagonista inesperat: el fruit del plàtan. Mentre passejaven per les parades del centre, els barcelonins han hagut d'enfrontar-se als efectes de l'arbre rei de la ciutat. Aquestes "boles" que sobrevolaven la ciutat són el fruit del plàtan que, amb l'arribada del bon temps i de la primavera, es desintegren en forma de filaments peluts i cauen al carrer. Si bé no és el primer dia que aquesta llavor és present en l'ambient de Barcelona, aquest dijous la seva presència s'ha accentuat a causa del vent, que ha arribat a ratxes de fins a 48 quilòmetres per hora en algunes zones de la ciutat.
Clam pel català
A la tarda, aprofitant la Diada, centenars de persones s'han aplegat a la plaça Universitat per denunciar el retrocés de l'ús i la presència del català, sumat a l'auge de les discriminacions lingüístiques. "Sense la llengua no hi ha país". Aquesta ha estat la proclama més sonada a la manifestació que ha desfilat pel centre de la ciutat, des del nucli universitari fins a l'estació de França. Joves i grans s'han congregat per fer sentir la veu de forma contundent i la protesta ha confirmat que, malgrat el retrocés del català, la defensa de la llengua segueix ben viva.