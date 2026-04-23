Amb el permís del vent i del pol·len, els barcelonins han envaït els carrers del centre de la ciutat aquest dijous per gaudir de la diada de Sant Jordi i visitar les parades. El sol i els colors intensos de les roses i els llibres han deixat imatges de postal que han captat les càmeres de Nació.
La Diada de Sant Jordi a Barcelona, en imatges
ARA A PORTADA
- Hugo Fernández Alcaraz
- Cap de Fotografia de Nació
Publicat el 23 d’abril de 2026 a les 14:06
- Roses conservades en sal a la venda a una parada de Rambla de Catalunya -
- Hugo Fernández
- Una parada de llibres al Passeig de Gràcia -
- Hugo Fernández
- Una florista ultima detalls en un adorn floral -
- Hugo Fernández
- Turistes en una parada de Plaça Catalunya -
- Hugo Fernández
- Una florista prepara una rosa en una parada de Rambla Catalunya -
- Hugo Fernández
- Detall d'una de les cues per a la signatura de llibres -
- Hugo Fernández
- Una florista prepara una rosa en una parada de Rambla Catalunya -
- Hugo Fernández
- L'alcalde Jaume Collboni a una parada de flors a Plaça Catalunya -
- Hugo Fernández
- Ambient de la Diada de Sant Jordi a prop de la catedral de Barcelona -
- Hugo Fernández
- Una parada de llibres al Passeig de Gràcia -
- Hugo Fernández
- L'expresident de la Generalitat José Montilla -
- Hugo Fernández
- Una parada de llibres al Passeig de Gràcia -
- Hugo Fernández
- Una parada de llibres al Passeig de Gràcia -
- Hugo Fernández
- Guàrdia Urbana a cavall per Passeig de Gràcia -
- Hugo Fernández
- Una parada de llibres al Passeig de Gràcia -
- Hugo Fernández
- Una noia en una parada de flors a Plaça Catalunya -
- Hugo Fernández
- Una parada de llibres al Passeig de Gràcia -
- Hugo Fernández
- Avinguda del Portal de l'Àngel, aquest matí -
- Hugo Fernández
- El drac de Sant Jordi en un lloc de la Plaça de la Catedral -
- Hugo Fernández
