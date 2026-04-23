Tríptic del retorn de la xocolatada de Sant Jordi a Palau

Com els carrers del centre de Barcelona, el Pati dels Tarongers era un formiguer aquest matí de Sant Jordi. No de parelles o turistes badant per les parades de llibres i roses, sinó ple de polítics, periodistes, directors de mitjans, algun bisbe, geganters, hereus i pubilles. En el retorn de la xocolatada al Palau de la Generalitat -tradició de l'etapa de Jordi Pujol i que no es feia des del 2011-, els assistents han aprofitat per conversar amb consellers i diputats sense la rigidesa habitual. La flexibilitat d'un dia com Sant Jordi ha ajudat a la distensió, mentre la xocolata amb melindros amenitzava l'estona en una jornada intensa.
El nom més buscat era el del president, Salvador Illa, que en els primers compassos de l'esmorzar continuava a la missa, amb el cardenal Joan Josep Omella i el prior Josep Maria Turull, bona part dels seus consellers -Albert Dalmau, Ramon Espadaler, Jaume Duch o Núria Parlon, entre més- i el president del Parlament, Josep Rull. L'entorn del president demanava silenci i respecte per la litúrgia, que se celebrava a la capella del Palau, mentre els assistents -unes 300 persones- pujaven per l'escala i arribaven a la galeria gòtica, abans d'accedir al pati per esperar la xocolata amb melindros. “No s'ha fet llarga”, comentava algun dels assistents a la sortida de la capella.
Mentre el Rull més pedagògic comentava l'actualitat política catalana amb un grup de periodistes de Madrid, una delegació de diputats del Quebec contemplava el Palau. El president del Parlament fa d'amfitrió del grup, que aquesta tarda visiten el MNAC, en plena batalla legal per les obres de Sixena. En el tour per Catalunya, ahir va ser el torn de la Sagrada Família, visita carregada de transcendència per la majestuositat del temple i el captivador joc de llums a l'interior, gràcies als vitralls gaudinians. Aprofitant que eren per Barcelona, el Govern també ha convidat els quebequesos a la xocolatada, on han pogut saludar-se amb el president Illa i el conseller Duch.
Lluny de la picabaralla parlamentària, la consellera d'Economia, Alícia Romero, i l'adjunt de la presidència de Junts, Albert Batet, han presentat candidatura per convertir-se en parella còmica, si això de la política acaba malament. El tema? La sortida de Junts del Govern de l'any 2022. De fons, el consorci d'inversions, que depèn dels vots dels juntaires al Congrés. S'hi ha afegit la portaveu d'ERC al Parlament, Ester Capella, per redoblar esforços per arrencar un compromís informal amb la mesura. No l'han aconseguit, malgrat la promesa d'unes croquetes. Després s'hi ha afegit la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, per representar una bona mostra de l'arc parlamentari present avui al Palau.
El bon to, la ironia i la cintura han guiat la conversa. Fins que ha arribat Illa per aplaudir la bona sintonia, desitjar bona diada i rebre una felicitació un punt sorprenent: “T'ha quedat molt bona la xocolata, president”.