Illa situa Sant Jordi com un exemple d'humanisme: «Som i serem un país de vincles humans»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la tradicional declaració de Sant Jordi des de Palau per reivindicar els valors humanistes i de fraternitat que encarna aquesta tradició de llibres i roses, que es deixarà veure aquest dijous pels carrers de tot el país. "Som i serem un país de vincles humans", ha dit. El president també ha fet una reivindicació de la llengua, i ha remarcat que el Govern hi està invertint per aconseguir revertir les males dades d'ús social. "Cada nou parlant és una nova esperança, és l'èxit col·lectiu del país", ha afirmat.
El discurs del president no es pot separar del procés de regularització de migrants que ha iniciat el govern espanyol. De fet, Illa hi ha fet referència i ha confiat que es farà de manera "ordenada i en benefici de tothom". "La regularització és memòria", ha afirmat, "però sobretot és futur". També ha assenyalat que les persones que s'acolliran al procés de regularització ja formen part de la societat, però ara hi seran de manera legal i "podran contribuir a la prosperitat del país amb plenitud". "Amb drets i amb deures", ha puntualitzat.
En el tret de sortida d'una diada intensa -el president té un matí carregat d'activitats culturals abans de fer una visita per les parades de llibres i roses a la tarda-, Illa ha repassat la feina feta des del Govern -sobretot en matèria d'habitatge- i ha insistit que s'està treballant per aconseguir "el millor finançament de la història" i ser un territori "d'innovació en ciència i salut". "Catalunya ho està fent tot perquè el futur sigui bo per a tothom", ha dit, i ha assegurat que la situació del país en terme econòmic, socials i morals és bona.
El president també ha assegurat que s'està "enfortint la cohesió social" i ha celebrat haver deixat enrere èpoques d'"indecisió, paràlisi, divisió i confrontació". "La vitalitat que avui omplirà els carrers i places de Catalunya és el millor símptoma que el país està en marxa", ha afirmat. Tot plegat, en un moment internacional convuls, que Illa també ha recordat per fer una crida a la pau, a la diplomàcia i al diàleg. "La guerra és evitable", ha reblat.