Sant Jordi 2026, matar el drac amb la defensa de la llengua

Catalunya torna a viure un dels dies més especials de l'any, la Diada de Sant Jordi. Enguany, com ja es va viure l'any passat, serà una diada molt marcada per la defensa de la llengua. L'objectiu és clar: convertir Sant Jordi en un clam ferm per denunciar el retrocés de l'ús i la presència del català a Catalunya i l'augment de les discriminacions lingüístiques, que cada vegada semblen estar més en l'ordre del dia. I, de la mateixa manera que Sant Jordi va matar el drac amb una llança, ara l'objectiu és matar l'opressió del català -el nostre drac- amb una forta defensa de la llengua.
Les mobilitzacions s'impulsen des de plataforma Sant Jordi per la Llengua, una iniciativa que neix de la inquietud dels joves del teixit associatiu barceloní pel retrocés de la llengua. L'any passat ja van fer una forta demostració de força, i enguany tampoc es volen quedar enrere. I, davant d'un context desfavorable, Sant Jordi s'erigeix en l'escenari perfecte per traslladar la lluita lingüística: "La història de la nostra llengua és una història de revolta contra aquells que volen destruir el que ens fa poble. Perquè el català és el que ens fa únics: identitat, memòria i futur", exclamen en el seu manifest. A la protesta també s'hi han adherit altres iniciatives, com el Correllengua Agermanat, que en aquests moments travessa de punta a punta els Països Catalans.
Sant Jordi, però, és molt més que un dia reivindicatiu: és una celebració a l'amor i a la literatura. La nostra celebració a l'amor i la literatura. A Barcelona, epicentre habitual d'aquesta festivitat -malgrat que és un dia laborable com un altre-, els carrers de bona part de la capital catalana quedaran engalanats amb parades de llibres i punts de venda de roses. De fet, tal com va anunciar la Cambra del Llibre la setmana passada, enguany hi haurà 425 parades de llibres i roses, la major xifra registrada fins ara. La gran majoria, 364, seran de llibres, de les quals 257 disposaran d'un espai amb signatura de llibres on els lectors podran conèixer als seus autors predilectes. La seixantena de parades restants serà exclusivament de flors. Aquestes són només les oficials, ja que després cada llibreria en posa de pròpies.
Sis manifestacions arreu del país
A diferència de l’any passat, que es van convocar dues úniques concentracions a Barcelona i Girona, els impulsors de la lluita pel català durant Sant Jordi han convocat sis manifestacions descentralitzades arreu del país. La de Barcelona començarà a les 19 hores a plaça Universitat i arribarà fins al mercat del Born. Paral·lelament, a la mateixa hora, també es convoquen manifestacions a Girona, davant de Correus; Reus, al carrer Salvador Espriu; Tortosa, a la plaça del Carrilet; i Manresa, a la Plaça Neus Català. A Igualada, la protesta començarà a les 19:30 hores a la Plaça de Cal Font.
Des de l'entitat promotora han decidit modificar lleugerament la seva proposta de protesta per convertir la defensa del català en un dels eixos centrals de la diada: "Impulsem una mobilització simultània arreu del país per exigir polítiques que garanteixin l’ús del català en tots els àmbits, que combatin les discriminacions lingüístiques i que destinin els recursos necessaris per garantir l’accés universal a l’aprenentatge del català", destaquen en el seu manifest. Demà, doncs, només caldrà veure la resposta de la ciutadania.
On s'ubicaran les parades de llibres a Barcelona?
Una de les novetats de l'edició d'enguany de Sant Jordi a Barcelona és que no hi haurà parades de llibres a la Rambla a causa de les obres que s'hi estan duent a terme. Per redistribuir aquests punts de venda de llibres afectats, des de la Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters han habilitat altres espais del districte de Ciutat Vella. Concretament, s'ubicaran al Portal de l’Àngel, la plaça Nova i la plaça de la Catedral fins a Via Laietana. D’altra banda, també agafa embranzida l’espai dedicat a la literatura infantil i juvenil i el còmic al Passeig de Sant Joan. En aquesta línia, també es mantenen es mantenen les parades de llibres i roses en una dotzena d’espais de set districtes, consolidant les zones de les Corts, Sants o el Guinardó.
I a la resta de Catalunya?
A Girona, les llibreries de la ciutat instal·laran les seves parades a l’avinguda Sant Francesc a causa de les obres que s’estan duent a terme a la plaça Catalunya. A Olot, al passeig d’en Blay i a Banyoles, a la plaça Major i al carrer d’Àngel Guimerà. A localitats com Vic i Manresa repetiran els seus espais tradicionals: la plaça Major i voltants a Vic, i el passeig de Pere III a Manresa, amb un espai senyalitzat i una zona diferenciada per a signatures d’autors. Pel que fa a Lleida, les llibreries es concentraran a la rambla de Ferran i a l’avinguda de Francesc Macià. A Balaguer, hi haurà parades al centre històric del Mercadal i a Tàrrega al carrer i plaça del Carme.
A Tarragona i Reus, per la seva banda, la diada tindrà lloc respectivament a la plaça de Tarragona i a la plaça del Mercadal. A Valls les parades de llibres i roses seran al Pati, al carrer de la Cort, a la plaça dels Alls, al carrer Jaume Mercadé i a la plaça 1 d’octubre. A Tortosa les parades estaran situades a la plaça de l’Àngel, a la plaça d’Agustí Querol, al carrer de la Rosa i a la plaça de la Cinta. A Amposta, l’oferta es concentrarà a la plaça de l’Ajuntament, on s’instal·laran les parades de les llibreries locals.
Bones previsions de venda de roses malgrat l'encariment de preus
Per aquest Sant Jordi, els distribuïdors de roses encaren la diada amb unes bones perspectives de vendes. Mercabarna-flor preveu que enguany es tornin a vendre uns set milions de roses com l’any passat, de les que un terç sortiran del mercat majorista. Tot i un encariment de les roses del 5% per la guerra a l’Iran i una pujada del salari mínim del 23% a Colòmbia, el principal exportador, confien mantenir les vendes en una diada que enguany cau entre setmana i lluny de la Setmana Santa. “Tot fa pensar que tindrem un molt bon Sant Jordi”, destacava Raquel Gil, presidenta de Mercabarna, en una roda de premsa de la setmana passada.
La major part de l'encariment del preu de les roses l'assumeixen els majoristes, però també repercutirà en la butxaca dels catalans. En concret, es calcula que els clients pagaran sobre un 2% més que l’any passat per flor, amb preus que partiran dels 5,5 euros. Ara bé, malgrat la pujada de preus, la situació en què ha caigut enguany Sant Jordi augura una diada d'èxit, ja que cau entre setmana i força lluny de Setmana Santa -el període en què millor van les vendes, tant de llibres com de roses.