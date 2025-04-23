D'on ve la tradició de les paradetes de Sant Jordi?

El 23 d'abril de cada any, els carrers de ciutats i pobles d'arreu de Catalunya s'omplen de paradetes de llibres i roses. El dia de la festivitat més significativa de la cultura catalana, prové de la mort del cavaller Jordi, elevat a sant. Sotmès sota les ordres de l’emperador Dioclecià, el sant es va negar a seguir l’ordre de perseguir els cristians, per la qual cosa va ser martiritzat i decapitat, i, segles més tard, la devoció per la seva figura va ser tan gran que des de l’any 1456 és el patró oficial de Catalunya. Una tradició molt lligada a la història del país.
Ara bé, la tradició de les paradetes als carrers apareix més tard. Hi ha documents que demostren la presència d'una fira de roses amb motiu de Sant Jordi a la ciutat comtal al segle XV. Es respirava un ambient romàntic -assistien sobretot nuvis, promesos i matrimonis joves-, en el que és l'origen del costum de regalar una rosa en aquesta festa, que se celebrava al Palau de la Generalitat.
En canvi, l’origen de la tradició de regalar un llibre se situa als anys vint del segle passat, quan l’escriptor valencià Vicent Clavel i Andrés, director de l’editorial Cervantes, va proposar a diferents entitats de l'àmbit de fer una festa per a promoure el llibre a Catalunya. El dia triat va ser el 7 d’octubre de 1927.
Una combinació única: roses i llibres
El 1929, durant l’Exposició Internacional de Barcelona, els llibreters van organitzar-se per sortir al carrer a muntar paradetes per presentar novetats i fomentar la lectura. I la iniciativa va tenir tant d’èxit, que es va decidir de canviar la data i establir com a Dia del Llibre el 23 d’abril, coincidint també amb la mort de dos grans autors de la història de la literatura: Cervantes i Shakespeare.
El Dia del Llibre, coincidint amb la venda de roses, va contribuir a donar un fort impuls a la festivitat i, consegüentment, a la producció editorial catalana. L'impacte de la diada catalana ha estat tan important que el 1995 la conferència general de la UNESCO va declarar el 23 d’abril Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor.