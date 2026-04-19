Portes obertes a l’Ajuntament de Barcelona per Sant Jordi: què es podrà veure i en quin horari?

L’Ajuntament de Barcelona tornarà a celebrar la diada de Sant Jordi amb una jornada de portes obertes. El consistori estarà obert al públic des de les 10 hores fins a les 20 hores, i permetrà als visitants descobrir un descobrir per dins un dels edificis més emblemàtics de la ciutat.
El recorregut començarà per la façana gòtica del carrer de la Ciutat i inclourà espais destacats com el Saló de Cent, el Saló de Cròniques, la Capella del Bon Consell o el despatx de l’alcalde. També es podran visitar altres estances com la Sala Tàpies, la Galeria Gòtica o l’Escala d’Honor, habitualment tancades al públic.
Enguany, entre les 10:30 hores i les 13:30 hores; i de 16:00 a 19:00 hores, el públic podrà gaudir de visites guiades pel Saló de Cent i al Saló de Cròniques, amb explicacions sobre la història, l’arquitectura i l’evolució institucional de l’edifici. A més, en alguns casos, la visita comptarà amb interpretació en llengua de signes. La jornada acabarà amb el tradicional ball de sardanes a la plaça de Sant Jaume, a càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal, a partir de les 19:00 hores.
Espectacles infantils
Els més menuts també tindran el seu espai amb l’espectacle d’ombres xineses “La llegenda de Sant Jordi”, organitzat pel Taller de Sant Camil, un centre que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. L’activitat es farà en dues franges: de 10.30 a 14.00 i de 15.30 a 17.00 hores. A més, durant el matí i la tarda, personatges com Sant Jordi i la Princesa animaran l’espera dels visitants, mentre que una cantant amenitzarà el pas pel Saló de la Ciutat.
Iniciativa solidària
Paral·lelament, al pati del consistori hi haurà venda de roses solidàries, amb accés des de la plaça de Sant Jaume. Els beneficis es destinaran a entitats socials com la Fundació Comtal, la Fundació Acollida i Esperança, Provivienda i el Casal dels Infants.