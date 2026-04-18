Aquest és el millor pa de Sant Jordi del 2026

Amb la diada de Sant Jordi a tocar, els catalans comencen a decidir quins llibres regalaran i on compraran les roses, però també és important la tradició gastronòmica en aquesta celebració. Ara, també poden tenir en compte on aconseguir el millor pa de Sant Jordi del 2026, ja que s'ha fet públic l'establiment que ha obtingut aquest reconeixement.
El Forn Sant Josep, situat al carrer Roger de Llúria 98 de Barcelona, ha quedat en primera posició en el concurs que organitza l'associació Panàtics amb el suport del Gremi de Flequers de Barcelona, per trobar el millor pa de Sant Jordi de Catalunya. El Forn Sant Josep és un lloc especialitzat en pans artesans de qualitat des de 1913 que utilitza massa mare natural, sense millorants ni additius, per a les seves elaboracions.
Junt amb tècniques de llargues fermentacions i farines moltes a la pedra, el resultat del pa d'aquest forn dirigit per Emili Feliu és molt saborós i amb una textura treballada. De fet, aquests són alguns dels criteris que els experts han tingut en compte per valorar el seu pa de Sant Jordi. Tant l’aspecte exterior com la forma i el disseny de les barres inspirades en la senyera. Però també han sumat punts el sabor, la qualitat dels ingredients i la textura del pa. L’acte de lliurament de premis s’ha celebrat aquest dimecres a l’escola del Gremi de Flequers de Barcelona.
El guanyador d'aquest concurs tindrà l’oportunitat de portar el seu pa al president de la Generalitat, Salvador Illa. durant la diada de Sant Jordi, en el marc de la tradicional ofrena al Palau. Aquesta tradició es remunta al 1988, quan Eduard Crespo Almela, de la Fleca Balmes, va idear aquest pa inspirat en els colors de la bandera catalana.
El segon i tercer lloc
El segon lloc ha estat per a Felip Abadal, del Forn de Cabrianes de Sant Fruitós de Bages, un lloc que acull tres generacions de forners i que va obrir el 1933 la família Abadal. La tercera posició l’ha obtingut Xavier Corcelles, del Forn La Sitja Providència, ubicat al carrer Providència 59 del barri de Gràcia, a Barcelona, amb una tradició i història centenària.
Com es fa el pa de Sant Jordi?
Pel que fa a la seva elaboració, el pa de Sant Jordi combina tres masses diferents: una de nous, una de formatge i una de sobrassada. La primera se sol utilitzar com a base o per donar textura, la segona li aporta el color groc i un gust suau al pa, i la tercera li dona el color vermell i crea un contrast intens de sabor en cada mos.
Cada massa es prepara per separat. Després, es modelen en tires o capes que es disposen de manera alterna per reproduir les franges de la senyera. Un cop muntada la peça, es deixa fermentar i finalment es cou al forn. El resultat és un pa tant vistós com saborós, que combina dolç i salat i que s’ha convertit en un símbol gastronòmic de la diada de Sant Jordi.