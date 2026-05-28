28 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

Societat

Tallada l'AP-7 a Vilafranca del Penedès per un vehicle incendiat

Trànsit informa que un dels carrils ja s'ha reobert

  • Imatge d'arxiu d'alguns camions circulant al tram tarragoní de l'AP-7 -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de maig de 2026 a les 16:02
Actualitzat el 28 de maig de 2026 a les 16:30

L'AP-7 està tallada en sentit sud a Vilafranca del Penedès per un camió que s'ha incendiat. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat a dos quarts de quatre d'aquest dijous a la tarda que l'autopista havia quedat tallada. Uns minuts després, s'ha reobert un carril de la via. A causa de l'incident, però, hi ha uns set quilòmetres de retencions entre Vilafranca del Penedès i Subirats.

Per la seva banda, els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb dues dotacions per apagar les flames. El cos d'emergències també informa que, segons les primeres informacions, no hi ha persones afectades.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar