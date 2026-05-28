Tallada l'AP-7 a Vilafranca del Penedès per un vehicle incendiat

L'AP-7 està tallada en sentit sud a Vilafranca del Penedès per un camió que s'ha incendiat. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat a dos quarts de quatre d'aquest dijous a la tarda que l'autopista havia quedat tallada. Uns minuts després, s'ha reobert un carril de la via. A causa de l'incident, però, hi ha uns set quilòmetres de retencions entre Vilafranca del Penedès i Subirats.


Circulació intensa a l'AP-7 en direcció sud, amb un carril tallat per l'incendi d'un camió a Vilafranca. Dues dotacions de Bombers hi treballen. El conductor no s'ha vist afectat. Km. 195

Vídeo: Gerard Adell pic.twitter.com/2G1ru2S57Q
— RTV Vilafranca (@rtvvilafranca) May 28, 2026


Per la seva banda, els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb dues dotacions per apagar les flames. El cos d'emergències també informa que, segons les primeres informacions, no hi ha persones afectades.