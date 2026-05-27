FGC es disculpa per «sortir cinc segons abans de l'horari»

Els trens d'FGC sempre s'han caracteritzat per la seva puntualitat, sobretot si es té en compte i es compara amb el servei que ofereixen els combois operats per Renfe. El que no acostuma a passar, però, és que els trens surtin abans d'hora. Aquest dimecres, un usuari de Ferrocarrils ha compartit a través d'X una queixa: que un tren en direcció Sabadell ha sortit amb antelació.
Tot ha començat amb una piulada de l'usuari Ousmane, que s'ha dirigit a FGC i ha dit a la companyia: "Està molt bé la vostra puntualitat, però tampoc cal sortir abans d'hora". Segons afegeix, aquest dimecres un dels trens de la sèrie 115 havia de sortir de la parada de Sant Cugat a les 11.48 hores però, finalment, ho ha fet dos minuts abans, a les 11.46 h. Uns minuts després, el compte d'FGC ha contestat Ousmane demanant-li que indiqués la destinació del tren abans de comprovar si, en realitat, el comboi ha arrencat abans de l'hora prevista.
"L'hora de sortida de Sant Cugat d'aquest tren són les 11.47 h, efectivament el tren ha sortit 5 segons abans del seu horari. Disculpa les molèsties", ha acabat admetent la companyia. La piulada, que ja acumula més de 200.000 visualitzacions, ha animat els usuaris a fer comentaris irònics sobre la situació inèdita. "Aquest tuit és d'absoluta conya", "Cinc segons? Intolerable" o "Ni al Japó tenen aquesta puntualitat" són alguns dels missatges, que també han elogiat la persona que s'encarrega de les xarxes de Ferrocarrils.
També ho comparen amb el servei de Rodalies. "Renfe mai podria fer això", "Mentrestant els Rodalies: una papallona es va parar al tren, 40 minuts de retard" o "És absolutament increïble la diferència de qualitat del servei entre els FGC i Renfe, és exagerat" són algunes de les interaccions entre els usuaris, que s'han sorprès que la companyia compartís unes disculpes com aquestes, tenint en compte que a Catalunya és, en general, més habitual que la xarxa ferroviària pateixi retards que no pas antelacions.