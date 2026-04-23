El fruit del plàtan es cola a la Diada de Sant Jordi a Barcelona

La Diada de Sant Jordi a Barcelona ha comptat amb un protagonista ben inesperat: el fruit del plàtan. Entre les paradetes de llibres i roses del centre de la capital catalana, els milers de barcelonins que han sortit a passejar pel matí han hagut d'enfrontar-se als efectes de l'arbre rei de la ciutat. Es tracta de les llavors del plàtan d'ombra, no pas del pol·len, tot i que també causen picor, tos i llagrimeig pel contacte físic. Els catalans que han sortit al carrer ja ho han pogut notar, perquè generen una sensació molt incòmoda, especialment per a les persones amb al·lèrgia al pol·len.
Encara que els símptomes que provoquen són similars als del pol·len, no parlem del mateix fenomen. Aquestes "boles" que aquest dijous sobrevolen la ciutat comtal són el fruit del plàtan que, amb l'arribada del bon temps i de la primavera, es desintegren en forma de filaments peluts i cauen al carrer.
Si bé no és el primer dia que el fruit del plàtan és present en l'ambient de Barcelona, aquest Sant Jordi els qui han sortit als carrers han pogut notar-ne una presència més accentuada perquè el vent que bufa -almenys fins al migdia- ha arribat a ratxes de fins a 48 quilòmetres per hora a algunes zones de la ciutat, fet que ha ajudat a dispersar massivament aquestes llavors.
Els carrers, plens de gom a gom
Tot i això, els catalans que aquest Sant Jordi són a Barcelona no han dubtat a sortir a passejar per les parades de roses i llibres. Els autors de les novetats més destacades del moment van canviant cada estona de parada per signar exemplars en el dia de la literatura per excel·lència. A banda del caràcter festiu que caracteritza Sant Jordi, aquest dijous Catalunya també viu una diada carregada de reivindicació amb sis manifestacions arreu del país en defensa de la llengua.