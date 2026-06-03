El superior de Pare Manyanet va culpar dos germans víctimes d’abusos i els va fer «responsables del que va passar»

Dos germans víctimes d'abusos que van estudiar en una escola del Pare Manyanet a Colòmbia van denunciar la institució després que el superior general Lluís Picazo intentés fer-los "responsables del que va passar". Segons explica a El Periódico el periodista Guillem Sánchez, codirector del documental La fugida, veritats ocultes, els dos germans van haver de recórrer a la justícia colombiana perquè l'ordre Fills de la Sagrada Família els indemnitzés.
Va ser el sacerdot Freddy Orlando Rodríguez qui va abusar d'ambdós quan eren alumnes de l'escola Santa Catalina de Siena de Bogotà. En el cas del germà gran, les agressions van començar quan aquest tenia deu anys i, en el cas del petit, quan en tenia nou. Després de denunciar els fets, el sacerdot va ser condemnat el 2015. Tot i que la sentència dictava que Freddy Orlando havia de reparar els danys econòmicament als germans, l'home va morir a la presó el 2019, abans de fer-ho.
Per això, el 2020, els dos germans es van reunir amb el superior general de l'ordre Fills de la Sagrada Família, Lluís Picazo, per a demanar-li que la institució s'encarregués de pagar-los la indemnització. Les sentències a Espanya obliguen les escoles a pagar les víctimes d'abusos sexuals si el pederasta no ho fa. En aquella conversa entre ambdós germans i Picazo, el superior va evitar donar-los la raó i, fins i tot, els va culpar dels fets.
El Periódico ha tingut accés a l'enregistrament d'aquella conversa. Durant les dues hores de la trobada, Picazo va defensar el sacerdot Freddy Orlando amb aquesta reflexió: "Abans que passés amb vostè [assenyalant al germà petit] va passar primer amb vostè [assenyalant al germà major] i llavors, jo dic, a vegades estem tots confosos, no sé si vostè [germà gran] també està confós. Si vostè [germà gran] ho sabia, per què deixa que ell [germà petit] fos allà? (…) No, no vull donar la culpa als nens, els nens són nens, el que passa és que vist per adults a vegades això confon, perquè si ningú parla, si ningú diu res…".
Denúncia contra el Pare Manyanet
Després d'aquella conversa, els germans van decidir presentar una denúncia perquè el Pare Manyanet els pagués la indemnització. La seva advocada Paola Giraldo va denunciar que "el sacerdot Lluís Picazo (…) en lloc de posar a disposició l'ajuda corresponent (…) va infondre por [als dos germans] (…) a més d'encolomar-los la responsabilitat dels fets".
Finalment, la justícia colombiana va obligar tant l'ordre Fills de la Sagrada Família com l'església a la qual pertanyia Freddy Orlando a pagar a mitges els danys als dos germans. Alhora, Pare Manyanet va haver de demanar disculpes com a institució.