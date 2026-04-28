El govern espanyol eximeix de l’IRPF les indemnitzacions a les víctimes d’abusos en el si de l’Església

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un reial decret que inclou l'exempció de l'IRPF per a les indemnitzacions a víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església catòlica, una de les principals demandes de les associacions d'afectats. La mesura pretén evitar que aquestes compensacions tributin com a renda.

L'executiu dona així compliment a l'acord assolit al gener amb la Conferència Episcopal i la Conferència Espanyola de Religiosos per crear un sistema de reconeixement i reparació. L'exempció també s'aplicarà a les indemnitzacions pagades per altres vies i forma part del compromís del govern per garantir una reparació efectiva a les víctimes.