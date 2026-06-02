Mor Josep Maria Cadena, impulsor de l'«Avui», als 90 anys

El periodista i impulsor del diari Avui, Josep Maria Cadena i Catalán, ha mort aquest dimarts als 90 anys, segons han informat fonts del Col·legi de Periodistes de Catalunya, després d'una llarga trajectòria vinculada a la defensa de la premsa democràtica i de la llibertat d’expressió a Catalunya durant la Transició.
Es va formar a Madrid, a l'Escola Oficial de Periodisme, però prompte va començar a treballar al Diario de Barcelona, on va escriure seccions que reivindicaven figures de la premsa satírica catalana durant els anys del franquisme, i a l'Agència EFE. Més endavant va dirigir la Hoja del Lunes en la seva etapa final i, el 1984, es va incorporar a El Periódico de Catalunya, on va exercir com a responsable de crítica d’art durant vint-i-cinc anys.
Entre les seves contribucions més rellevants està la signatura de la documentació oficial que va permetre fundar l'Avui el 1976, diari del qual va ser subdirector fins al 1979. També va impulsar el Grup Democràtic de Periodistes l’any 1966, creat per oposar-se al control franquista sobre l’Associació de la Premsa de Barcelona.
Cadena va tindre llocs de responsabilitat en diversos òrgans del periodisme català, per exemple, va formar part de la junta directiva de l’Associació de la Premsa de Barcelona i del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Va publicar més de setanta llibres sobre artistes, caricaturistes, escultors i història cultural catalana i va ser guardonat amb reconeixements com la Creu de Sant Jordi, el 1995, o el Premi Nacional de Cultura, el 2015. Un any després va rebre el Premi Gat Perich i el premi Ofici de Periodista, del Col·legi de Periodistes.