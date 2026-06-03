Perd 243.000 euros en una estafa amorosa i el tornen a enganyar quan intentava recuperar-los

Buscava l'amor a internet i el van estafar dues vegades. Aquesta és la història d'un veí de Barcelona que ha estat víctima de dues estafes consecutives i que li han costat més de 280.000 euros. Segons explica a La Vanguardia, la víctima va perdre primer 243.000 euros en una "estafa de l'amor", després que una dona amb qui va mantenir una relació virtual durant mesos li demanés diners per desbloquejar una herència. Després, va perdre 38.000 euros més que va pagar a un portal aparentment legal que li prometia recuperar els diners estafats en un inici.
Els fets es remunten al 2019, quan la víctima -un home de 49 anys amb una discapacitat psíquica del 54%- buscava fer amics -o, qui sap, trobar parella- seguint la recomanació terapèutica. A través d'un portal de cites, l'home va conèixer la Prisca, una dona amb passaport belga que, suposadament, estava vivint durant un temps a Costa de Marfil. Un cop es va consolidar la relació, ella li va començar a reclamar diners per a desbloquejar l'herència del seu pare, que va hauria mort el 2017.
Fins i tot, per a aportar credibilitat a la història, la dona va enviar a l'home documentació del testament, una fotocòpia del seu passaport, la carta de reconeixement del deute i el seu compromís a retornar-li els diners un cop cobrés l'herència. Tot va resultar ser, però, una estafa.
Després que l'home enviés els 243.000 euros a la seva enamorada, la dona va desaparèixer d'un dia per a l'altre. Va ser llavors quan la víctima va assumir que havia estat enganyat i va presentar una denúncia als Mossos.
Doble estafa
Amb el pas del temps, l'home veia que la investigació policial avançava poc i va decidir buscar alternatives per recuperar els diners. Com que l'estafa s'havia comès a Costa de Marfil, era complicat arribar a l'origen del delicte. Aleshores, va contactar amb "Stopestafas", una empresa que assegurava rastrejar estafadors i recuperar les quantitats perdudes. Durant els darrers sis anys, la víctima va anar pagant diversos imports al portal, convençut que recuperaria tots els diners.
Tanmateix, fa uns mesos el portal web va desaparèixer i ningú va tornar a respondre als seus missatges ni trucades. Aquesta segona estafa li hauria costat més de 38.000 euros. Davant dels fets, la víctima va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació.
Consells de seguretat dels Mossos d'Esquadra
A l'hora de fer pagaments i enviar diners pel mòbil, els Mossos d'Esquadra alerten que, en alguns casos, s'utilitzen aquests sistemes per cometre estafes digitals. En aquest sentit, el cos policial fa una sèrie de recomanacions per evitar ser víctima d'una estafa.
- Cap organisme oficial fa servir Bizum per fer pagaments.
- En una trucada, si teniu dubte que pot ser un engany, no doneu informació personal i pengeu.
- Abans de fer cap pagament, poseu-vos en contacte amb la font oficial per comprovar la veracitat de la informació.
- En cas de confirmar que la trucada és fraudulenta, bloquegeu el número de telèfon perquè no us pugui tornar a trucar.
- Abans de fer un pagament en un web, assegureu-vos que la pàgina és fiable.
- Si existeix l'opció de fer la compra a través de Bizum, eviteu-la, ja que la transferència és instantània i és pràcticament impossible tirar enrere l'operació.