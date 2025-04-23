Sant Jordi, un patró internacional

Sant Jordi és una de les festes més populars a Catalunya, però realment la seva figura va més enllà de les nostres fronteres. La festivitat per reconèixer el patró més internacional sobrepassa el país i se celebra també especialment a la resta d'Europa -sobretot a l'Est-, però també en alguns territoris de Llatinoamèrica i l'Àfrica. La llegenda, com era d'esperar, també s'ha distorsionat segons el lloc on s'explica.
Als Països Catalans, Sant Jordi també és el patró de l'Aragó i de les ciutats d'Alcoi i Banyeres de Mariola (País Valencià). Pel que fa a la resta de l'Estat, també és el patró de Càceres (Extremadura), de dos pobles de Castella i Lleó, un de La Rioja, dos de Castella i la Manxa, i un del País Basc. A més, històricament també havia estat el patró de Portugal fins al 1934.
Anglaterra i les seves antigues colònies
Probablement, el lloc més popular del continent europeu on es recorda la figura de Sant Jordi és a Anglaterra. És patró del país i la seva creu forma part de la bandera -també de la Union Jack del Regne Unit-. Precisament pel passat colonial anglès, aquesta creu està present en diversos països del món, com Austràlia o Nova Zelanda, i a territoris d'ultramar britànics.
Una cosa semblant passa en el cas de Geòrgia. A la bandera del país hi ha la mateixa Creu de Sant Jordi mentre que a l'escut georgià apareix el cavaller matant el drac. El nom del país també està inspirat en el Sant. Els georgians, però, celebren la festivitat un 23 de novembre. En països de l'est com Albània o Kosovo també celebren aquesta diada, tot i que en aquest cas ho fan un 6 de novembre.
A Europa i a l'Amèrica del Sud
A Grècia, Sant Jordi és el patró de l'exèrcit i de diverses ciutats i pobles. A Itàlia ho és de diverses ciutats, com Gènova, Ferrara i Reggio de Calàbria. A Alemanya ho és de diversos municipis, com Friburg i Hannover. També és un dels patrons de Sèrbia i de Montenegro i una figura molt important a altres països del Vell Continent, com a Rússia, Ucraïna, Hongria, Bèlgica o Malta.
Més enllà de les fronteres europees, al Beirut, capital del Líban, Sant Jordi és el patró de la ciutat perquè és on creuen que el cavaller va matar el drac. A l'Àfrica és el patró d'Etiòpia, mentre que a l'Amèrica del Sud destaca perquè els exèrcits de l'Argentina, l'Uruguai, Colòmbia, Veneçuela i el Paraguai el tenen com un dels seus patrons.