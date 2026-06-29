Crítiques contra un influencer per gravar-se sense samarreta i fent no res en zones afectades pels terratrèmols a Veneçuela

Nou ridícul a les xarxes socials en el marc d'una tragèdia humanitària. L'influencer i creador de contingut veneçolà, Gianpiero Fusco, ha estat objecte d'enormes crítiques a les xarxes socials després de publicar un vídeo des de diverses zones afectades pels terratrèmols al país.
Apareix sense samarreta, descalç i movent-se entre les runes fent veure que forma part de les tasques de rescat. A la publicació del vídeo assegura que es troba a la zona de La Guaira, la més afectada pels sismes i la que comptabilitza més víctimes mortals, a dos quarts de cinc de la matinada.
L'onada de crítiques és immensa en el seu propi vídeo i a les seves xarxes. Més de cinquanta mil comentaris, la gran majoria negatius, que li recriminen fer contingut a partir d'una tragèdia com aquesta. Presentar-se sense samarreta, en una zona plena de runes, pols i materials perillosos, és objecte de crítica ferotge per a moltíssimes persones.
Fins i tot altres creadors de contingut, en el seu vídeo, l'ataquen per la seva "necessitat d'aconseguir interaccions". "Hi has anat amb un càmera, t'ha perseguit amb un pic, et va gravar fent-te el fort, vas caminar per la zona buscant contingut, ho has editat i li has posat fins i tot música, ets un acudit", li ha engegat la creadora Sara Faretra.
Després de totes aquestes crítiques, Fusco ha seguit la mateixa estratègia que altres creadors en una situació similar: no esborrar el vídeo però fer-ne un altre "demanant disculpes, assumint la responsabilitat de les seves accions i assegurant que no imaginava la magnitud del que ha ocorregut a Veneçuela".
Els seus continguts s'han omplert de comentaris negatius i molt crítics amb les seves accions. Fusco, que es vanagloria d'haver estat la primera persona en superar una cursa IronMan completament descalç, també es va gravar un altre vídeo on aportava material, aliments i aigua embotellada pels afectats.
En aquesta publicació també ha rebut moltíssimes crítiques. No només li recriminen les seves accions, considerant que només busca crear una imatge o fer contingut a través del desastre humanitari que han suposat els terratrèmols, sinó que també li recorden que va riure's dels sismes considerant-ho "un tremolor". Minuts després va rectificar amb més vídeos on es justificava, però l'impacte d'aquest darrer vídeo ha estat majúscul.
No l'han criticat només a Instagram: també ho han fet a TikTok i a X, on ha rebut més crítiques per part d'altres creadors de continguts que consideren que les seves accions són dignes de ser recriminades. El què ha fet Fusco recorda al que va passar al País Valencià amb la tragèdia de la dana.
Diversos influencers, creadors i fins i tot pseudoperiodistes van utilitzar la destrucció i la tragèdia en diversos pobles valencians per aconseguir seguidors, engagement o més repercussió. Rubén Gisbert, que en aquells moments feia d'enviat especial per al programa Horizontes d'Iker Jiménez a Cuatro, es va agenoller en una zona per embrutar-se més de fang i així semblar que havia entrat fins a les zones més afectades dels aiguats.