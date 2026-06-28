Arriben a Veneçuela els 14 bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades

Els 14 bombers de la Generalitat especialitzats en estructures col·lapsades han arribat aquesta matinada a Veneçuela per participar en les tasques de rescat després dels terratrèmols d'aquest dimecres. L'expedició, que també inclou una tècnica de Protecció Civil, ha aterrat a la ciutat de València, a l'estat de Carabobo, i es desplaça fins a La Guaira, on establirà el campament base abans de rebre la zona d'actuació assignada.\r\n\r\nL'equip català forma part del dispositiu desplegat pel Ministeri de l'Interior, integrat per efectius de diverses comunitats autònomes, la Unitat Militar d'Emergències (UME) i personal de les Nacions Unides. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït als professionals la seva "professionalitat, compromís i vocació de servei públic".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nS'eleven a sis els morts espanyols pels terratrèmols a Veneçuela\r\n\r\n