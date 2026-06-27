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S'eleven a sis els morts espanyols pels terratrèmols a Veneçuela

Internacional

  • Imatges de la situació a Veneçuela després dels recents terratrèmols -

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Publicat el 27 de juny de 2026 a les 19:36
Actualitzat el 27 de juny de 2026 a les 19:37

Continua el degoteig de víctimes mortals pels terratrèmols a Veneçuela. El ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació eleva a 6 els espanyols morts per la catàstrofe, una més que en el darrer balanç ofert per les autoritats espanyoles. 

En canvi, fonts del ministeri mantenen la xifra de 133 desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. Exteriors insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular, que es poden consultar a les xarxes socials del ministeri i a l'ambaixada a Caracas, i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin.

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