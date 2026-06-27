S'eleven a sis els morts espanyols pels terratrèmols a Veneçuela

Continua el degoteig de víctimes mortals pels terratrèmols a Veneçuela. El ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació eleva a 6 els espanyols morts per la catàstrofe, una més que en el darrer balanç ofert per les autoritats espanyoles. \r\n\r\nEn canvi, fonts del ministeri mantenen la xifra de 133 desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. Exteriors insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular, que es poden consultar a les xarxes socials del ministeri i a l'ambaixada a Caracas, i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nQuè explica el doble terratrèmol de Veneçuela sobre futurs grans sismes? Neus Climent\r\n\r\n