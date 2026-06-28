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S'eleven a 17 els espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela

Internacional

  • Restes d'edificis després del terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela -

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de juny de 2026 a les 21:02

El Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 17 el nombre d'espanyols morts a conseqüència del doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. A més, calcula que encara hi ha uns 150 ciutadans espanyols desapareguts, mentre que 17 persones han estat localitzades sota les runes.

El govern espanyol també ha informat que l'avió que va traslladar els equips de rescat coordinats per Protecció Civil ja torna cap a Espanya amb 29 ciutadans evacuats. Exteriors manté obertes les línies d'emergència consular i demana als espanyols que es troben al país que hi contactin si necessiten ajuda.

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