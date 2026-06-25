Un doble terratrèmol de magnitud 7,2 i 7,5 deixa «un nombre devastador de morts» a Veneçuela

Dos terratrèmols gairebé simultanis de magnitud 7,2 i 7,5 -per ordre d'inici- amb epicentre al nord de Veneçuela han sacsejat el país aquest dijous a la matinada i han provocat l'esfondrament de diversos edificis a Caracas i altres ciutats, amb més danys materials molt importants. El govern veneçolà ha declarat l'estat d'emergència i el president dels Estats Units, Donald Trump, ha parlat d'un "nombre devastador de morts" i ha garantit l'enviament d'ajuda humanitària.
La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha compartit un primer balanç oficial molt inicial que parla de 32 morts i 700 ferits, però el Servei Geològic dels Estats Units estima que hi haurà entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals a partir de l'anàlisi de les dades i les imatges. La presidenta ha agraït la col·laboració internacional i ha donat el condol a la població "que ha perdut familiars i amics". Mentrestant, les xarxes socials s'han omplert de vídeos que mostren desenes d'esfondraments i la població es concentra als carrers.
Concretament, els sismes s'han registrat pels volts de les 18 hores d'aquest dimecres (a la mitja nit del dijous en l'horari català) a la serralada d'Aroa, al nord-oest de Veneçuela, i ha deixat una vintena de rèpliques que han arribat a diversos estats del país, tal com ha informat Rodríguez en la compareixença en què ha declarat l'estat d'emergència.
El vicepresident de Política, Seguretat Ciutadana i Pau, Diosdado Cabello, ha informat de "situacions molt alarmants des del punt de vista gràfic" al municipi de Chacao, a La Guaira, que és l'àrea amb les afectacions més greus i ha estat declarada "zona de desastre". "S'han esfondrat edificis, cases i habitatges", ha lamentat.
Aeroports tancats i talls d'electricitat i internet
A més de la capital, Rodríguez també ha informat de conseqüències importants als estats de Miranda, La Guaira -amb l'Aeroport Internacional de Maiquetia "tancat per greus danys"-, Aragua, Carabobo i Falcón. Cabello, per la seva banda, ha apuntat a més afectacions a Yaracuy, Lara i Mèrida, i ha assenyalat que "moltes estructures estan en risc d'esfondrament". En aquest sentit, el vicepresident ha subratllat que "ningú s'ha de quedar a l'interior dels edificis".
D'altra banda, la presidenta ha informat que els serveis d'electricitat i d'aigua també han patit "afectacions" en múltiples estats, limitacions que se sumen a la decisió d'implementar un "tancament temporal" al servei de gas directe als edificis "fins que acabi l'avaluació". "No volem cap mena d'accident", ha subratllat el vicepresident.
Addicionalment, els sistemes de metro i ferrocarril han estat suspesos "per poder facilitar tasques tant de rescat com de recuperació de la infraestructura" i no hi haurà classes ni aquest dijous ni divendres, alhora que romandran suspeses les activitats que no corresponguin amb serveis essencials. Pel que fa a l'atenció sanitària, Rodríguez ha assegurat que ha activat "tota la xarxa de salut pública i privada del país, sobretot a les zones més afectades, per a atenció dels ferits".