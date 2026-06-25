La comunitat veneçolana a Barcelona s'organitza per enviar ajuda i posar-se en contacte amb els familiars

La comunitat veneçolana a Barcelona viu amb "incertesa" i "angoixa" la catàstrofe humanitària provocada pel doble terratrèmol a Veneçuela, mentre intenta comunicar-se amb els familiars i amics al país. La tasca és "molt complicada" pels danys causats pels sismes, segons explica el president de l'Associació Catalano-Veneçolana Asocaven, José Luis Acuña. Si bé, els migrants veneçolans a la ciutat comtal ja estan treballant per organitzar l'ajuda per als afectats.
En Ronald resideix a Barcelona des de fa anys, però va néixer a la zona de la Guaira, una de les regions més afectades. Des d'un bar especialitzat en cuina veneçolana, ha explicat a l'ACN que ha estat intentant contactar amb familiars per assegurar-se que estan bé i encara no ha pogut parlar amb set d'ells.
Segons ha explicat Acuña, les diverses associacions de veneçolans celebren una reunió aquest dijous per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. El principal aeroport del país està tancat, amb la qual cosa "s'han de buscar alternatives" per poder enviar tant recursos econòmics com "medicaments i material de primers auxilis". L'objectiu és poder enviar productes des d'un lloc que no sigui Europa, sinó de més a prop de Veneçuela, perquè arribin abans. Acuña representa una comunitat que viu "amb molta angoixa" els esdeveniments, ja que estan intentant saber dels familiars, però la comunicació és complicada, malgrat que diu que s'està restablint. "Tot el món està intentant donant-se suport i ajudar-se mitjançant grups de WhatsApp", ha explicat.
Intentar establir contacte
Un dels migrants veneçolans a Barcelona que està intentant establir contacte amb els seus és en Ronald, que té molta família a la Guaira. Reconeix que no ha pogut dormir bé perquè ha estat intentant comunicar-se amb coneguts "durant tota la nit", i alguns li han explicat que s'han traslladat a un poliesportiu amb aigua i internet que s'ha habilitat pels afectats. Amb tot, hi ha set familiars que no sap "si estan sota la runa, si han pogut escapar, si s'han pogut refugiar o si han mort". En Ronald, que treballa en un bar especialitzat en cuina veneçolana, ha explicat que s'ha assabentat de la notícia de nit, quan una familiar li ha trucat plorant per relatar-li els fets.
En Robert, un altre veneçolà a Barcelona, reconeix que viu la notícia "amb moltes ànsies" perquè no para de rebre vídeos de la catàstrofe. "La veritat és que dol veure tanta gent desapareguda", afegeix, dient que té "el cor a la mà". En el seu cas, ha pogut parlar amb alguns familiars que li han confirmat que estan bé, però també ha patit la complicació en les comunicacions.
En Luis Enrique ha sabut la notícia aquest matí, ja que estava dormint quan el sisme va ocórrer, i diu que a la seva ciutat, San Felipe, l'epicentre, la devastació no ha estat tan gran. Aquest dijous al matí no ha pogut contactar amb els seus familiars, i tot i que confia que és perquè és de nit a Veneçuela, està "preocupat" i "amb el cap allà" pensant en els seus. Comenta que els terratrèmols no són tan freqüents al seu país, però en Ronald recorda que molts dels edificis de l'estat de la Guaira són precaris perquè ja es van veure afectats per unes greus inundacions el 1999. "Moltes estructures ja havien estat debilitades", lamenta, i "les estructures no aguantaven, no estaven al 100%".
Un 2026 amb sacseig polític i catàstrofe natural
En qualsevol cas, els integrants de la comunitat veneçolana a Barcelona lamenten l'any que viu el país. "En sis mesos hem tingut un sacseig polític i social, i ara una catàstrofe natural", diu José Luis Acuña, recordant la detenció de Nicolás Maduro. Segons ell, la situació actual podria ser un moment de "reinvenció de la nació" i, en tot cas, un moment perquè els veneçolans deixin enrere els enfrontaments polítics i socials i es puguin unir per reconstruir el país. "La societat s'ha de retrobar fraternalment", emfatitza.