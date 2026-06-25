Un terratrèmol de magnitud 7,2 sacseja el Japó just després del doble sisme a Veneçuela

Un terratrèmol de magnitud 7,2 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest dijous al matí el nord del Japó, segons ha indicat l'Agència Meteorològica del país, que ha descartat emetre una alerta per tsunami. No hi ha informacions sobre possibles víctimes o danys materials més enllà de sis ferits fora de perill, però la coincidència del sisme amb el doble terratrèmol a Veneçuela ha fet saltar les alarmes en un moment de màxima sensibilització.
L'Agència Meteorològica del Japó, que en un primer moment ha indicat que la magnitud del sisme era de 6,9, una dada que després ha revisat a l'alça, ha apuntat que l'epicentre ha estat ubicat davant de la costa de la prefectura d'Iwate, amb l'hipocentre a uns 44 quilòmetres de profunditat. Alhora, ha afirmat que la localitat més impactada és Hashikami, a la prefectura d'Aomori, on el terratrèmol s'ha sentit amb més intensitat, alhora que ha ressenyat que des d'aleshores s'han sentit tres rèpliques més en aquesta mateixa zona.
"A les zones afectades per fortes tremolors, el risc d'esfondraments d'habitatges i esllavissades és elevat", ha alertat, motiu pel qual ha demanat a la població que pari molta atenció a l'activitat sísmica i a les condicions de pluja previstes. "Sigueu cauts per garantir la seguretat i eviteu les zones perilloses llevat que sigui absolutament necessari", ha subratllat en un comunicat.
D'altra banda, l'Agència Meteorològica ha subratllat que el sisme no compleix amb els criteris per emetre una alerta sobre un possible tsunami posterior davant de les costes de Hokkaido i Sanriku. Si bé, ha reiterat que a les zones d'aquestes prefectures que han patit forts tremolors, és probable que el sòl s'hagi debilitat i, per tant, es considera que el risc és elevat.
Al seu torn, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha afirmat que ja ha donat ordre per avaluar "amb rapidesa" la magnitud dels danys i col·laborar estretament amb les autoritats locals per a efectuar possibles tasques de rescat i assistència a les víctimes. Alhora, ha recalcat que el Govern ha obert "una oficina de gestió de crisis" i ha convocat "un equip de resposta d'emergència" per abordar la situació.