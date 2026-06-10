Els treballadors de la Kings League es revolten contra Gerard Piqué per l'acomiadament del 50% de la plantilla

Trasbals a la Kings League i revolta dels treballadors. La plantilla, en un comunicat al qual ha tingut accés Next, ha carregat contra la companyia que gestiona la competició espanyola de clubs de futbol que s'emeten per streaming perquè acomiaden el 50% de les persones que hi treballen. Així, afirmen, "volen desmentir la versió filtrada per l'empresa". "No és el 30% de la plantilla, sinó gairebé el 50%. Els treballadors fan aquest pas dos dies abans de l'inici de les negociacions de l'acomiadament col·lectiu gestionat per sindicat.
La companyia ubicada a Barcelona ha iniciat un ERO que afectarà 41 persones. La plantilla afectada assegura que el gruix és de 83 persones i no de 125 com apuntaven altres mitjans, fet que fa variar el percentatge perjudicat pels acomiadaments. Els canvis seran substancials a la Kings League, però els treballadors asseguren que la mateixa companyia hauria "omès" certes informacions.
"La comunicació de l'empresa omet, a més, que juntament amb la lliga espanyola es tancaran —o cessar de manera temporal, sense data de retorn— la Kings League França i la Kings League Alemanya. En conseqüència, la majoria dels empleats freelance en aquests països també perdran els llocs de treball. Alhora, la companyia afirma que aturarà la seva activitat durant sis mesos per preparar el producte de cara al futur", han carregat els membres de la plantilla afectats des d'aquest comunicat. Consideren que aquesta darrera afirmació "no té credibilitat" perquè "sense les persones qualificades que han fet possible els esdeveniments el futur no és viable".
Des de la Kings League van informar a diferents mitjans, com Palco23, que "ara és el moment perfecte per parar i desenvolupar el nou producte en els pròxims mesos". Els treballadors, en veure totes aquestes informacions publicades, han decidit actuar i emetre un comunicat. L'empresa va tancar l'any passat amb 52 milions d'euros de benefici, un 30% més que l'any anterior.
La plantilla, en peu de guerra
"Se'ns va exigir confidencialitat, fins i tot en to amenaçador, per no perjudicar els acords comercials de l'empresa amb marques i inversors actuals i potencials. Els treballadors vam complir aquest pacte en tot moment", expliquen, per, més tard, denunciar pràctiques de comunicació per part dels responsables de la companyia que gestiona la Kings League. "Ha estat la mateixa empresa la que, dos dies abans de començar les negociacions, ha filtrat a la premsa una versió edulcorada i poc realista de la situació, que perjudica els interessos dels treballadors i eximeix la direcció de qualsevol responsabilitat", diuen.
És més, els treballadors denuncien que el mateix dia que els van anunciar l'ERO els van demanar "professionalitat" per gestionar l'esdeveniment de la Queens League España que es va celebrar en els darrers dies. "El mateix CEO va enviar dilluns passat 8 de juny una felicitació a tota la plantilla pel resultat aconseguit. Avui, la direcció filtra a la premsa l'acomiadament de gairebé la meitat dels empleats", lamenten.
Els treballadors de la Kings League assenyalen aquest CEO, Djamel Agaoua, qui va entrar a l'empresa l'any passat. "S'han cremat diners", admetia aquest directiu en el comunicat de la companyia. Però com destaquen des de la plantilla, la Kings va realitzar una ronda de finançament que va recollir fins a 63 milions d'euros.
"Costa de creure que no hi hagi vies alternatives als acomiadaments, que com la pròpia companyia refereix, suposa un estalvi de poc més de 2 milions d'euros. Als treballadors no se'ns ha plantejat cap altra alternativa d'estalvi que no fos acomiadar les persones que tot això hem fet possible", denuncien. Per acabar, els treballadors destaquen els èxits recollits des de l'estrena de la competició i de la idea, el 2023, amb tots els esforços que han comportat.
"Durant aquests tres anys, la plantilla afectada per l'ERO ha treballat de manera sistemàtica per sobre del límit legal de 80 hores extraordinàries anuals que fixa l'Estatut dels Treballadors. En la majoria dels casos, aquestes hores no han estat compensades ni econòmicament ni amb temps de descans, atesa l'exigència constant de l'empresa. Un sobreesforç que ha suposat, durant anys, un estalvi considerable per a una empresa que avui respon acomiadant els que el van assumir", conclouen.