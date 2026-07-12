L’Acampada Jove tanca el seu 30è aniversari reivindicant «tres dècades de festa i lluita»

L’Acampada Jove ha tancat, a Sant Sadurní d’Anoia, la celebració del seu 30è aniversari. Un cop més l'edició del festival ha estat marcada per la música i la reivindicació. Durant dos dies, la trobada ha tornat a reunir el jovent dels Països Catalans en un espai compartit de festa, formació i compromís col·lectiu. La segona i última nit ha comptat amb les actuacions de Pawn Gang, Flashy Ice Cream i A Kontra Korrent, que han fet vibrar el públic abans que DJ K-ZU hagi posat el punt final musical a la festa dels 30 anys.\r\n\r\nAl llarg del dia, el festival ha acollit diferents activitats, entre les quals ha destacat el tradicional acte polític, que ha servit per recordar el camí recorregut i reivindicar el llegat construït durant tres dècades. Amb el record dels diferents municipis que han acollit el festival —Sant Celoni, Arbúcies, Montblanc i Sant Sadurní d’Anoia—, l’esdeveniment ha posat en valor la capacitat de l’Acampada Jove per generar espais propis i autogestionats i per esdevenir un punt de trobada per a milers de joves. També s’ha destacat el paper del festival com a altaveu i espai de creixement per a grups i projectes musicals dels Països Catalans. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEntreteniment\r\nRigoberta Bandini triomfa al Cruïlla a ritme d'himnes pop efectistes i ballables\r\n\r\n