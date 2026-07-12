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L’Acampada Jove tanca el seu 30è aniversari reivindicant «tres dècades de festa i lluita»

Cultura

  • Trenta anys després, l'Acampada es reivindica com un espai on la música i la festa conviuen amb la lluita col·lectiva -

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Publicat el 12 de juliol de 2026 a les 12:31

L’Acampada Jove ha tancat, a Sant Sadurní d’Anoia, la celebració del seu 30è aniversari. Un cop més l'edició del festival ha estat marcada per la música i la reivindicació. Durant dos dies, la trobada ha tornat a reunir el jovent dels Països Catalans en un espai compartit de festa, formació i compromís col·lectiu. La segona i última nit ha comptat amb les actuacions de Pawn Gang, Flashy Ice Cream i A Kontra Korrent, que han fet vibrar el públic abans que DJ K-ZU hagi posat el punt final musical a la festa dels 30 anys.

Al llarg del dia, el festival ha acollit diferents activitats, entre les quals ha destacat el tradicional acte polític, que ha servit per recordar el camí recorregut i reivindicar el llegat construït durant tres dècades. Amb el record dels diferents municipis que han acollit el festival —Sant Celoni, Arbúcies, Montblanc i Sant Sadurní d’Anoia—, l’esdeveniment ha posat en valor la capacitat de l’Acampada Jove per generar espais propis i autogestionats i per esdevenir un punt de trobada per a milers de joves. També s’ha destacat el paper del festival com a altaveu i espai de creixement per a grups i projectes musicals dels Països Catalans. 

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