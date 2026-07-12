Estabilitzat l'incendi de Los Gallardos que ha deixat almenys dotze morts

L'incendi forestal declarat dijous a Los Gallardos, a la província d'Almeria, ha quedat estabilitzat aquest diumenge després de cremar 7.000 hectàrees en un perímetre de 40 quilòmetres. El foc ha obligat a mantenir actiu un ampli dispositiu durant diversos dies de treball intens. El Pla Infoca ha confirmat que el foc està perimetrat i acotat, una situació que ha permès rebaixar l'emergència a situació operativa 1 i autoritzar el retorn progressiu del miler de persones que encara continuaven desallotjades.
Tot i aquesta evolució favorable, el dispositiu d'extinció continuarà desplegat sobre el terreny fins a aconseguir el control definitiu de les flames. L'anunci l'ha fet el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha celebrat que, després d'uns dies marcats per la gravetat de l'incendi, el Pla Infoca hagi pogut "estabilitzar la situació" i ha agraït la feina dels professionals que han participat en les tasques d'extinció, coordinació i assistència a la població afectada.
Retorn progressiu dels evacuats
La decisió permet que prop d'un miler de persones puguin tornar de manera esglaonada als seus habitatges, seguint les indicacions dels serveis d'emergència. Aquest retorn completa el procés iniciat dissabte a la tarda, quan la Junta d'Andalusia ja va autoritzar la tornada segura d'uns 600 evacuats dels nuclis de Los Castaños, Almocaízar i Alfaix, així com del càmping de Los Gallardos. Paral·lelament, també es va aixecar el confinament decretat al municipi de Lubrín.
Moreno ha explicat que el foc es troba "perimetrat i acotat", però ha advertit que "encara no es pot donar per controlat". Per aquest motiu, els efectius del Pla Infoca continuaran treballant sobre el terreny per vigilar el perímetre, refrescar les zones cremades i evitar possibles revifades provocades per les altes temperatures o el vent.
L'incendi, declarat dijous passat, ha estat un dels episodis més greus de les últimes setmanes a Andalusia. Segons el balanç provisional, el foc ha provocat almenys dotze víctimes mortals i ha obligat a activar un ampli dispositiu d'emergència per protegir la població i frenar l'avanç de les flames.