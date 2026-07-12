Denuncien un camioner per llençar una cigarreta encesa a l'AP-7 i l'acaben detenint per trencar una ordre d'allunyament

Un camioner de 52 anys ha estat denunciat pels Mossos d'Esquadra per llençar una cigarreta encesa per la finestra mentre circulava per l'AP-7, a l'altura de Llers (Alt Empordà). Els fets van passar la nit del 8 de juliol, cap a les onze, quan un bomber fora de servei va presenciar la infracció i va alertar els serveis policials.
La intervenció va acabar amb la detenció del conductor en comprovar que estava incomplint una ordre d'allunyament per un cas de violència de gènere. Després de rebre l'avís, diverses patrulles dels Mossos van iniciar la recerca del vehicle i el van localitzar poc després circulant per l'N-II, al terme municipal d'Agullana. Els agents van identificar les dues persones que viatjaven a la cabina del camió: el conductor, de 52 anys, i una dona.
Els policies van denunciar l'home per haver llençat una cigarreta encesa des del vehicle, una conducta especialment perillosa durant l'estiu pel risc que comporta d'originar un incendi forestal. La infracció comporta una sanció de 500 euros i la retirada de sis punts del permís de conduir.
Incomplint una ordre d'allunyament
En comprovar les dades dels ocupants, els Mossos van detectar que el conductor tenia una ordre d'allunyament vigent respecte de la dona que l'acompanyava, dictada per un jutjat de Benidorm en el marc d'un procediment per violència de gènere. Davant aquesta situació, els agents el van detenir per un presumpte delicte de trencament de condemna. L'home, que tenia antecedents policials a l'Estat, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres el 9 de juliol.