Detonen un projectil d'aviació francès localitzat en una cala del Port de la Selva

La Unitat de Bussejadors de Mesures contra Mines de l'Armada, amb la col·laboració de la Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) de l'Estartit de la Guàrdia Civil, ha detonat aquest dijous un projectil d'aviació francès localitzat en una cala del Port de la Selva, a l'Alt Empordà. Concretament, l'artefacte s'ha trobat a la cala Tavellera, dins del parc natural del Cap de Creus. Va ser un submarinista que feia immersió a la zona qui va trobar fa uns dies el projectil a tres metres de profunditat.
En concret, l'artefacte es trobava en una zona amb abundància de posidònia. Per protegir aquest hàbitat, els especialistes el van traslladar fins a una àrea segura, sobre un fons de sorra a uns vuit metres de profunditat, on el van detonar sense incidències.
Durant l'operació, també es va activar de forma preventiva un recurs sanitari del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La Guàrdia Civil va ser l'encarregada d'establir el perímetre i va garantir la protecció marítima de la zona. En aquest sentit, van desallotjar completament la zona de banyistes, submarinistes, embarcacions i de qualsevol altre usuari que pogués veure's afectat pels treballs.
Un cop assegurat l'entorn, els especialistes van fer una immersió de reconeixement per inspeccionar l'estat i la ubicació del projectil. L'artefacte es trobava a tres metres de profunditat, molt a prop d'una àrea amb presència de posidònia i altres espècies pròpies del parc natural del Cap de Creus. Després d'una valoració tècnica, es va descartar destruir-lo en aquest lloc per evitar danyar aquest ecosistema marí.
Per aquest motiu, es va traslladar el projectil fins a una zona segura, situada entre els set i vuit metres de profunditat, amb un fons de sorra i lliure de vegetació, que es va considerar més adequat per dur-hi a terme la maniobra de naturalització.
Finalment, la Unitat de Bussejadors de Mesures Contra Mines de l'Armada va preparar una càrrega de destrucció amb un cordó detonant de cent grams per metre. La detonació es va desenvolupar segons el previst i sense incidències.