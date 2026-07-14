L'aeroport de Girona-Costa Brava ha tancat el primer semestre de 2026 amb 832.829 passatgers, xifra que suposa un 7,36% menys de viatgers que durant el mateix període de l'any passat. En concret, durant el mes de juny d'enguany, la terminal de Vilobí d'Onyar va registrar 297.787 passatgers, una dada lleugerament superior a la del maig (220.379) però també inferior (-3,2%) a la de 2025.
Ara bé, pel que fa a l'operativa, durant el juny es van gestionar 3.235 operacions que, juntament amb les de la resta del primer semestre de 2026, van arribar a les 13.465 operacions; això és un 5,8% més que en el mateix període de l'any 2025. Amb relació a les mercaderies, se'n van transportar dues tones durant el mes de juny i ja en sumen 32 des de l'1 de gener.
Del total de passatgers, com és habitual, la companyia Ryanair és la que s'emporta el gruix més important de turistes. Així, durant el primer semestre de 2026, 692.742 persones van viatjar amb aquesta companyia.
Brussel·les encapçala les destinacions
Quant a les destinacions, si ens fixem en l'acumulat de l'any, l'aeroport de Charleroi a Brussel·les és el que va rebre més passatgers (76.576), seguit de Weeze a Düsseldorf (63.395) i dels aeroports de Londres (61.325). Els aeroports de Manchester i Dublín són els següents, amb 42.348 i 35.482 passatgers, respectivament.