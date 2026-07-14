L'aeroport del Prat bat un nou rècord i supera els 28 milions de passatgers en un nou semestre a l'alça

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat continua encadenant rècords. La infraestructura ha tancat el primer semestre del 2026 amb 28,37 milions de passatgers, un 4,4% més que en el mateix període de l'any passat i la millor xifra registrada mai entre els mesos de gener i juny, segons les dades publicades aquest dimarts per Aena. El juny també ha marcat un nou màxim històric tant en nombre de viatgers com d'operacions i de mercaderies transportades, en un moment en què el debat sobre l'ampliació de l'aeroport torna a situar-se al centre de la política catalana.
En total, entre gener i juny han passat pel Prat 28.371.615 viatgers. La majoria corresponen a vols internacionals, amb 21,34 milions de passatgers, un 5,3% més que fa un any, i els vols domèstics també han crescut, tot i que de manera més moderada, amb 6,98 milions de viatgers, un 1,7% més.
Un juny de rècord
El sisè mes de l'any ha confirmat la tendència a l'alça. Durant el juny, el Prat ha registrat 5.464.087 passatgers, un 3,2% més que el mateix mes del 2025 i la millor dada mensual de la seva història. D'aquests, 4,16 milions han viatjat en rutes internacionals, amb un increment del 4,2%, mentre que els passatgers de vols estatals s'han mantingut pràcticament estables, amb 1,29 milions, un lleuger descens del 0,07%. L'activitat aeroportuària també ha crescut en la resta d'indicadors. Al juny es van operar 34.365 moviments d'aeronaus, un 4,8% més, i es van transportar 18.505 tones de mercaderies, un 16,4% més que un any abans.
També augmenten les operacions i la càrrega
En el conjunt del primer semestre, l'aeroport ha gestionat 179.342 operacions, un 3% més que entre gener i juny del 2025. El transport de mercaderies també manté una evolució positiva, amb 104.874 tones, un increment del 12,3%. El Prat continua sent el segon aeroport de l'Estat, tant en nombre de passatgers com d'operacions i càrrega, només per darrere de l'Adolfo Suárez Madrid-Barajas.