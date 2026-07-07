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Aena adjudica el pla director per concretar l'ampliació de l'aeroport del Prat

Societat

  • Un avió aterra en l'aeroport del Prat a Barcelona -

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Publicat el 07 de juliol de 2026 a les 11:37

Aena ha adjudicat per 2,68 milions d’euros els treballs per redactar la revisió del pla director de l’aeroport de Barcelona-El Prat i la seva avaluació ambiental. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l’ACN, s’ha adjudicat al conglomerat d’empreses Mott MacDonald Spain i Idom Consultoria. L’encàrrec, amb una durada màxima de cinc anys, haurà de definir la planificació futura de la infraestructura i elaborar una anàlisi de l’impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolar. El contracte es va licitar inicialment per 4,45 milions d’euros. L’adjudicació del projecte és el pas previ per poder desenvolupar l’ampliació de la infraestructura.

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