Aena adjudica el pla director per concretar l'ampliació de l'aeroport del Prat

Aena ha adjudicat per 2,68 milions d’euros els treballs per redactar la revisió del pla director de l’aeroport de Barcelona-El Prat i la seva avaluació ambiental. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l’ACN, s’ha adjudicat al conglomerat d’empreses Mott MacDonald Spain i Idom Consultoria. L’encàrrec, amb una durada màxima de cinc anys, haurà de definir la planificació futura de la infraestructura i elaborar una anàlisi de l’impacte sobre espais protegits com la Ricarda i el Remolar. El contracte es va licitar inicialment per 4,45 milions d’euros. L’adjudicació del projecte és el pas previ per poder desenvolupar l’ampliació de la infraestructura.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nL'Autoritat Aeroportuària: una sola veu catalana que no treu el control d'Aena sobre el Prat Bernat Surroca Albet\r\n\r\n