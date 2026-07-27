El Castell de Montjuïc obrirà fins tard per veure l'eclipsi solar del 12 d'agost

El Castell de Montjuïc ampliarà l’horari d’obertura per poder veure l’eclipsi solar, el 12 d’agost. Segons ha informat l’Ajuntament de Barcelona en un comunicat, a partir de les 19 hores i fins a les 21.30 es podrà accedir a l’espai. Cal fer reserva prèvia i l’últim accés a la terrassa, on es farà l’observació, serà a les 21 hores.
El consistori assegura que “no es podrà observar la totalitat” del fenomen, però que sí que es veurà “una part significativa”. Es podrà apreciar, segons asseguren des de l'Ajuntament, “la màgia del moviment celeste i la transformació de la llum al capvespre”, tot i que puntualitza que dependrà de les condicions meteorològiques d'aquell dia. L’entrada inclou unes ulleres homologades, instruccions de seguretat i una breu explicació de l’eclipsi solar.
Es tracta d'un eclipsi solar total; és a dir, és un fenomen que succeïx quan la en el qual la Lluna s'interposa exactament entre la Terra i el Sol, tapant completament el disc solar al vespre. Aquest alineament perfecte farà que el dia es converteixi en nit durant uns minuts en una franja de totalitat que travessarà el país de manera total o parcial, segons la ubicació.
Quan es podrà veure l'eclipsi?
L'eclipsi començarà parcialment a les 19.35 hores i la totalitat arribarà, aproximadament, a les 20.29 hores. El punt de totalitat es veurà en la franja que va des de Vilanova i la Geltrú fins al nord del País Valencià. Com que serà al vespre, el científic ha recordat que el Sol estarà "molt baix" sobre Ponent i que caldrà tenir un "horitzó net", sense "arbres, edificis ni turons". La fase de totalitat tindrà una durada prevista d'entre 28 segons i un minut amb 32 segons, mentre que a la resta del país es veurà de manera parcial.
Les 150.000 ulleres homologades es trobaran als 23 punts d'observació que corresponen a 18 municipis. En total, hi ha una capacitat per acollir més de 50.000 persones en aquests espais especialment habilitats per a l'eclipsi solar total. La de les ulleres és una de les mesures previstes en el marc d'una campanya de sensibilització sobre el risc de mirar el sol sense protecció, que capitaneja el Departament de Salut. Segons explica Salut, les radiacions de la llum solar afecten directament la retina i poden produir el que es coneix com a retinopatia solar, que passa de dificultats per veure a enfocar o a la presència de taques a la vista.
Salut insisteix en les ulleres com a gran mesura protectora. Han d'estar sempre homologades i es demana descartar qualsevol mètode casolà, com poden ser les radiografies. Tampoc es poden fer servir els mòbils si no és que entremig del dispositiu i l'eclipsi hi ha un filtre de protecció adequat. El Departament també incideix en la crida a tenir especial precaució amb els infants perquè no es treguin les ulleres durant l'eclipsi. Es poden produir danys irreversibles i no existeix tractament, recorden des del Govern, i es demana acudir immediatament al metge si es perceben taques o visió borrosa després de l'observació.