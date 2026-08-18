Un nou terratrèmol torna a sacsejar Granada

Un nou i fort terratrèmol ha tornat a sacsejar aquest dimarts Granada i la seva àrea metropolitana i ha estat àmpliament sentit per la població. També en punts d'altres províncies com la d'Almeria. La primera mesura provisional realitzada per l'Institut Geogràfic Nacional apunta a una magnitud de 4,7, la més intensa des del començament de l'episodi sísmic divendres passat, dia 14, i amb epicentre a Alhendín.
La presidenta de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, Nieves Sánchez Guitián, ha assenyalat que el nou terratrèmol que s'ha registrat aquest dimarts a Granada --de magnitud de 4,7 i epicentre en Gójar-- "entra dins del normal". El sisme seria el segon terratrèmol més intens des del començament de l'episodi sísmic divendres passat 14 d'agost, després del terratrèmol de 4,8 registrat en la matinada del dissabte 15 d'agost amb epicentre en Alhendín.
"Entra dins del normal. Una falla no allibera necessàriament tota l'energia de cop, sinó que en aquest cas la va alliberant en un temps més llarg i successivament. És clar que és el mateix lloc, la mateixa falla, la mateixa zona geològicament parlant. Aquesta tensió acumulada es va alliberant de manera successiva i això és positiu perquè d'aquesta manera els danys són menors", ha explicat en declaracions a Europa Press.
En aquest sentit, l'experta considera que cal revisar "com més aviat millor" la qualificació dels immobles que ja s'haguessin vist danyats pel primer terratrèmol, ja que en el cas d'haver-se produït alguna esquerda aquesta pot anar a més. "És important fer una revisió d'aquestes estructures com més aviat millor per a valorar en quina mesura la possibilitat de futurs petits terratrèmols també pogués acabar danyant alguna cosa més", ha recalcat.