Esther Niubó, sobre el fiasco de les PISA: «Si hi ha responsabilitats es depuraran a fons»

La conselleria d'Educació, dirigida per Esther Niubó, s'enfronta a un nou estiu calent després d'un curs molt marcat pel conflicte amb els sindicats del sector. L'error en la selecció d'alumnes que van fer les proves PISA aquest any, el qual ha deixat Catalunya fora de l'informe que es presentarà el setembre en no poder-se comparar amb els altres països participants, ha forçat a la titular de la cartera a donar explicacions davant la comissió d'Educació del Parlament. Seguint amb l'argumentari esgrimit en les darreres hores, Niubó ha insistit que l'error respon a una qüestió tècnica que no té cap "altra consideració": "És una incidència tècnica produïda en l'aplicació de la prova", ha deixat clar des del primer moment la consellera.
Durant la seva primera intervenció, la titular de la cartera ha assegurat que, des del moment en què van conèixer la incidència el passat mes de març, han obert una investigació interna per esclarir els fets. A hores d'ara, però, és un procediment obert, motiu pel qual Niubó no ha volgut donar cap detall sobre quins aspectes s'estan investigant ni quines causes han pogut derivar en aquest desgavell. Tampoc ha volgut responsabilitzar cap persona sobre aquest error: "Si hi ha responsabilitats, quan s'acreditin, es depuraran a fons com ja hem fet en altres ocasions", ha deixat clar la consellera, que considera que aquest incident reforça l'aposta del Govern per millorar l'avaluació del sistema educatiu. "Aquest error metodològic no frenarà el compromís amb la reforma del sistema", manté Niubó.
Malgrat que no ha volgut donar detalls sobre la investigació interna que estan duent a terme, la consellera Niubó sí que ha volgut aportar alguns "aspectes de context" que han pogut influir en la incidència. En concret, la consellera recorda que les avaluacions de final d'etapa -les competències bàsiques- es van dur a terme en el mateix període que les proves PISA. En aquelles proves, el percentatge d'alumnes que va quedar exempt de participar-hi va ser molt similar al de les avaluacions organitzades per l'OCDE. “Els mateixos 51 centres educatius que van participar a PISA també van haver d’aplicar, en molt poc marge de temps, les proves de final d’etapa. Aquest calendari coincident permet plantejar que es podria haver generat una confusió als centres sobre els criteris que s’havien de servir”, argumenta. Així i tot, Niubó ho assenyala com a "hipòtesi plausible" i manté que és la comissió encarregada de la investigació qui ha de determinar les responsabilitats del fiasco.
Un error "eminentment tècnic"
Les proves PISA organitzades per l'OCDE es duen a terme a través d'una mostra representativa del conjunt del sistema, motiu pel qual des de la conselleria sostenen que les conclusions que se n'extreuen són vàlides per a tots els alumnes. Per tal que es puguin equiparar amb la resta de països i territoris participants, el percentatge d'alumnes que poden quedar exempts de la mostra només pot ser un 5%. A Catalunya, però, aquesta taxa es va enfilar fins al 23,2%, gairebé cinc vegades més del límit permès. Les proves PISA les van fer menys alumnes dels que preveia la mostra original, fixada per l'OCDE en 2.545 estudiants. En concret, en van quedar fora 591 alumnes: 6 per discapacitat física, 493 per discapacitat cognitiva, conductual o emocional i 92 per domini insuficient de la llengua.
Malgrat que els resultats de Catalunya quedaran fora de l'informe internacional, els resultats sí que es publicaran en l'informe espanyol. Allà, però, apareixeran amb una advertència metodològica. El problema d'aquesta incidència és que aquests resultats no es poden comparar amb els de la comunitat internacional ni amb la sèrie històrica del país. Els últims resultats vàlids continuaran sent, per tant, els del 2023, que van evidenciar un fort retrocés dels alumnes catalans en matemàtiques, comprensió lectora i ciències. Davant la gravetat de la situació, però, la consellera Niubó manté que aquest és un error "eminentment tècnic".
Les explicacions de Niubó no convencen el Parlament
Les explicacions ofertes per la consellera no han convençut els grups parlamentaris, que acusen la consellera de sortir de la sessió amb més preguntes que respostes. Tant Junts com ERC han insistit en la gravetat de la incidència que ha deixat fora Catalunya de les PISA i li han recriminat que no hagi informat sobre els fets fins a la darrera setmana de juliol, malgrat que, com ha admès, ho sabien des del passat mes de març. Els grups parlamentaris, també el PP -qui s'ha mostrat molt contundent amb Niubó-, han recriminat també que la consellera no hagi atribuït ni assumit responsabilitats per aquest fiasco. Els populars i l'extrema dreta espanyola han demanat de nou la dimissió de la consellera.
Per la seva banda, Jèssica Albiach, en representació dels Comuns, també ha titllat la compareixença de la consellera de "decebedora": "Sortirem pitjor del que hem entrat per la manca d'informació", ha reblat la portaveu de la formació, que lamenta que les "diligències" de la investigació els impedeixen obtenir respostes sobre el desgavell. En aquest sentit, Albiach també recorda que actuar amb "transparència" -paraula molt emprada per Niubó durant la compareixença- no és només informar sobre l'error un cop s'ha produït, sinó actuar amb responsabilitat al respecte.