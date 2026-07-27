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El Govern envia dos combois de Bombers pels incendis de Castella i el País Valencià

Societat

  • Imatge d'un dels bombers a l'incendi de la Vall d'Uixó -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 20:56
Actualitzat el 27 de juliol de 2026 a les 21:16

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que aquest dimarts sortiran dos combois dels Bombers de la Generalitat er donar suport en l’extinció dels incendis forestals: un des de Lleida cap a Madrid i un altre des d’Amposta cap a la Vall d’Uixó, que comptaran amb 27 bombers cadascun: "Davant el foc, cooperació i resposta compartida. Catalunya està compromesa a ajudar en tot allò que pugui", ha deixat clar el cap de l'executiu català. 

L'incendi de la Vall d'Uixó ja ha cremat prop de 8.500 hectàrees, segons les darreres dades de les autoritats valencianes. De moment, els Bombers encara descarten donar-lo per estabilitzat, però la major part dels veïns del municipi ja poden començar a tornar a casa un cop aixecat el confinament.

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