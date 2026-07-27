El Govern envia dos combois de Bombers pels incendis de Castella i el País Valencià

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que aquest dimarts sortiran dos combois dels Bombers de la Generalitat er donar suport en l’extinció dels incendis forestals: un des de Lleida cap a Madrid i un altre des d’Amposta cap a la Vall d’Uixó, que comptaran amb 27 bombers cadascun: "Davant el foc, cooperació i resposta compartida. Catalunya està compromesa a ajudar en tot allò que pugui", ha deixat clar el cap de l'executiu català. \r\n\r\n\r\nDemà sortiran dos combois dels @bomberscat per donar suport en l’extinció dels incendis forestals: un des de Lleida cap a Madrid i un altre des d’Amposta cap a la Vall d’Uixó, que comptaran amb 27 bombers i bomberes cadascun.\r\n\r\nDavant el foc, cooperació i resposta compartida.…\r\n— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) July 27, 2026\r\n\r\n\r\nL'incendi de la Vall d'Uixó ja ha cremat prop de 8.500 hectàrees, segons les darreres dades de les autoritats valencianes. De moment, els Bombers encara descarten donar-lo per estabilitzat, però la major part dels veïns del municipi ja poden començar a tornar a casa un cop aixecat el confinament.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls Bombers confien a estabilitzar «aviat» l'incendi de la Vall d'Uixó que ja ha cremat prop de 8.500 hectàrees\r\n\r\n