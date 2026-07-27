Com funciona l'«estafa dels likes» que investiga la Guàrdia Civil amb epicentre a Catalunya?

La Guàrdia Civil investiga un nou cas de l'anomenada "estafa dels likes", en el qual hi ha implicat un resident de Tarragona com a presumpte autor. La víctima, de Saragossa, va ser captada a través d'una falsa oferta laboral difosa en una aplicació de missatgeria instantània. Es calcula que l'afectat ha perdut fins a dos mil euros per culpa de l'estafa.
En què consisteix l'estafa?
En aquest tipus de frau, els ciberdelinqüents utilitzen falses ofertes de feina per captar les víctimes i aconseguir que realitzin ingressos de diners sota l'aparença d'inversions rendibles. Concretament, les funcions d'aquesta suposada feina telemàtica consistien a realitzar accions senzilles a les xarxes socials, com indicar "m'agrada" en diferents publicacions, a canvi d'una remuneració.
La feina es defineix com una oferta de treball per a donar visibilitat a diferents empreses a les xarxes socials. Els estafadors es fan passar per agències de màrqueting o plataformes d'ocupació conegudes per guanyar-se la confiança de les víctimes. A banda de demanar fer "m'agrada" a determinades publicacions, també se'ls exigeix altres accions com seguir un compte. Un cop la persona envia captures de pantalla per demostrar que ho ha fet, rep una petita quantitat de diners per Bizum, amb l'objectiu de generar confiança abans de continuar amb l'engany.
Després, els delinqüents afegeixen la víctima a un grup de Telegram i, a través de la xarxa, li encarreguen noves instruccions. A més, un cop ja han captat la confiança de l'afectat, l'incentiven a invertir prometent-li recuperar més endavant la mateixa quantitat més una comissió extra. Aquests diners mai tornaran, ja que a més desapareixen sense deixar rastre.
Com evitar caure en la trampa
Si es rep un missatge sospitós amb una oferta falsa d'ocupació en xarxes socials o una ciberestafa en una plataforma de missatgeria, la recomanació general és reportar i bloquejar el contacte o perfil a la plataforma de missatgeria.
Què fer si ja s'ha accedit a l'estafa
En cas que ja s'hagi caigut en les urpes del ciberdelinqüents, la recomanació és trucar al banc per suspendre el compte bancari i les dades de risc introduïdes a l'estafa. També, s'ha d'intentar guardar totes les evidències possibles i acudir a la policia per posar una denúncia.