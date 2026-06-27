Així funciona l'estafa amb què han robat 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys acusat d'estafar 6.500 euros a una dona de 80 anys després de fer-se passar per treballador de la seva entitat bancària. Els fets es remunten al 26 de maig al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, quan la víctima va rebre una trucada d'un home que li assegurava que havia estat objecte d'una ciberestafa i que s'havien detectat moviments fraudulents al seu compte per valor de 6.000 euros.
L'estafador va indicar a la dona una sèrie de passos que havia de seguir des de l'aplicació del banc per bloquejar les suposades operacions i, davant les dificultats de la víctima per fer les gestions, li va comunicar que un operari es desplaçaria fins al seu domicili per recollir la targeta bancària i el telèfon mòbil amb l'excusa de resoldre la incidència. Poc després, el mateix autor es va presentar a casa de la dona i es va endur les seves pertinences, prometent que les hi retornaria l'endemà.
Quan la víctima es va posar en contacte amb la seva sucursal bancària, però, li van confirmar que ningú de l'entitat s'havia comunicat amb ella i que havia estat víctima d'una estafa. Les comprovacions posteriors van permetre constatar que amb la targeta sostreta s'havien fet diverses extraccions en caixers automàtics i pagaments fraudulents fins a arribar a un import total de 6.500 euros.
Les imatges dels caixers, claus
La investigació dels Mossos, basada en la declaració de la víctima i en les gravacions de les càmeres de seguretat dels caixers, va permetre identificar el presumpte autor. El jove de 19 anys va ser detingut el 17 de juny i va passar a disposició judicial i, segons la policia, l'arrestat acumula vuit antecedents per delictes contra el patrimoni i aquest any ja havia estat detingut tres vegades més per estafes bancàries similars.
Com evitar aquesta estafa?
Els Mossos alerten que aquest tipus de frau acostuma a tenir com a víctimes persones d'edat avançada. Els estafadors es fan passar per empleats d'una entitat financera, creen una situació d'urgència relacionada amb una suposada estafa i acaben convencent la víctima perquè els lliuri la targeta bancària, el telèfon mòbil o altres dades personals.
Per evitar caure en aquest engany, la policia recorda que els bancs mai no recullen targetes bancàries ni telèfons mòbils als domicilis dels clients, ni tampoc demanen facilitar dades personals o bancàries per telèfon. En cas de dubte, els Mossos recomanen penjar la trucada i contactar directament amb l'entitat a través dels canals oficials.