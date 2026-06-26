Detenen un home que va estafar més de 20.000 euros a una dona gran a Vilassar de Mar

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 24 anys per estafar una dona gran a Vilassar de Mar. L'acusat es feia passar per operari d'una companyia de tractament d'aigües i sempre cobrava en efectiu els suposats serveis prestats. La detenció, conjunta de Mossos d'Esquadra i Policia Local, es va produir arran de la denúncia d'una víctima, una dona de 72 anys, que va relatar com des de feia dos anys, rebia de manera periòdica visites de dos suposats treballadors d'una empresa de tractament de l'aigua.\r\n\r\nLa dona va explicar que no havia rebut cap justificant dels pagaments ni cap còpia de contracte amb l'empresa, i que havia pagat més de 20.000 euros durant el temps que es va allargar l'estafa. La denunciant va mostrar als agents l'aparell que li havien col·locat per tractar l'aigua potable, un giny que, segons van constatar els efectius policials, només estava connectat al corrent.\r\n\r\nTal com va explicar als cossos policials, aquell mateix dia havia de rebre una visita del suposat operari de l'aigua, motiu pel qual el van esperar dins de casa i el van poder detenir in fraganti. El detingut va passar a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Mataró el 25 de juny.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nPerd 243.000 euros en una estafa amorosa i el tornen a enganyar quan intentava recuperar-los\r\n\r\n