Mor un motorista a l'N-340 a l'Alt Penedès

Un motorista ha mort a causa d'un sinistre amb un camió a l'N-340, concretament a Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident ha succeït aquest matí, gairebé a les 12 hores, quan els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís. Encara no se saben les causes del xoc. Arran de l'incident, s'han desplaçat quatre patrulles dels Mossos, una dotació de Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). \r\n\r\nAmb aquest accident, ja són 79 víctimes que han mort a les carreteres catalanes enguany, 32 de les quals són motoristes. Per això, el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) ha afirmat el seu compromís amb les famílies de les víctimes per sinistres de trànsit els "365 dies de l'any".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTerra\r\nQuarta onada de calor a la vista Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n