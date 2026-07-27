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Mor un motorista a l'N-340 a l'Alt Penedès

Societat

  • La Brigada Municipal renova la barana del pont sobre la carretera N-340 al seu pas per Cala Romana
  • Imatge de la carretera N-340 a l'altura de Miami Platja. -

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Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 13:58

Un motorista ha mort a causa d'un sinistre amb un camió a l'N-340, concretament a Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident ha succeït aquest matí, gairebé a les 12 hores, quan els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís. Encara no se saben les causes del xoc. Arran de l'incident, s'han desplaçat quatre patrulles dels Mossos, una dotació de Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). 

Amb aquest accident, ja són 79 víctimes que han mort a les carreteres catalanes enguany, 32 de les quals són motoristes. Per això, el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) ha afirmat el seu compromís amb les famílies de les víctimes per sinistres de trànsit els "365 dies de l'any".

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