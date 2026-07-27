La Federació Llull guanya estatus europeu per defensar els Països Catalans

La Federació Llull, formada per Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, ha acordat transformar-se en una nova organització europea transestatal que "tindrà com a àmbit d'actuació els Països Catalans". La decisió s'ha formalitzat en una trobada celebrada al Monestir de Poblet que també ha servit per homenatjar el 750è aniversari de la mort de Jaume I. L'objectiu del moviment és enfortir la coordinació, la resiliència i la capacitat d'acció conjunta "en defensa de la llengua, la cultura, el país i els drets civils i polítics" dels territoris de parla catalana.
El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha assumit la presidència del nou ens en substitució d'Antoni Llabrés. Segons els impulsors de la iniciativa, la conversió de l'ens en un organisme transestatal ha de permetre "poder fer front, de manera més eficaç, a les amenaces que planteja un context de màxima complexitat política, social, cultural i lingüística". Amb aquest objectiu, la Federació Llull, que actualment representa i actua al Principat, el País Valencià i les Illes Balears, ja està treballant perquè la nova organització pugui representar també i desplegar la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer.
Les tres entitats que conformen la federació afirmen, alhora, que, a partir de la transformació, l'entitat aplicarà una mirada "ambiciosa per contribuir a la identitat dels Països Catalans i superar els marcs autonòmics i regionals". La Federació Llull treballa perquè la nova organització europea transestatal pugui constituir-se durant el 2027. Antich ha assumit el càrrec de president de la federació per als pròxims dos anys, i l'acompanyaran en la direcció Anna Oliver, d'Acció Cultural del País Valencià, com a vicepresidenta, i el mateix Llabrés, d'Obra Cultural Balear, que passa de president a secretari tresorer.
"Que la Federació Llull avanci amb l'ambició de ser una organització supraestatal no és un caprici, sinó un pas necessari que mostra la solidesa d'una entitat amb 36 anys d'història, i la coherència necessària en termes d'utilitat i necessitat per a continuar defensant la llengua, la cultura i el país des de tots els territoris de parla catalana", ha afirmat Antich. La Federació Llull ha fet l'anunci de la seva transformació "en un espai de gran simbolisme" com és el Monestir de Poblet, des d'on s'ha reivindicat el rei Jaume I (enterrat a l'església del mateix complex eclesiàstic) coincidint amb el 750è aniversari de la seva mort.