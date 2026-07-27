La Unió Europea envia avions i bombers a Castella i la Gironda per combatre els macroincendis

La Unió Europea ha desplegat ha mobilitzat sis avions dels bombers de Grècia, Itàlia i Turquia, i ha desplegat 134 agents i 41 vehicles de Portugal per actuar als incendis de Castella, que encara cremen descontrolats aquest dilluns i ja afecten més de 77.000 hectàrees.\r\n\r\nTambé s'han desplegat set avions i quatre helicòpters de Txèquia, Croàcia, Alemanya, Portugal, Eslovàquia, Suècia i Turquia a la Gironda, al sud-oest de França, on un altre macroincendi ja ha obligat a desallotjar 250.000 persones i amenaça d'arribar a Bordeus. Tot plegat, en el marc de la flota d'extinció d'incendis rescEU.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls incendis de Castella ja sumen més de 77.000 hectàrees cremades Marc Orts i Cussó\r\n\r\n