27 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

La Unió Europea envia avions i bombers a Castella i la Gironda per combatre els macroincendis

Societat

  • Un helicòpter de bombers, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 13:06
Actualitzat el 27 de juliol de 2026 a les 13:07

La Unió Europea ha desplegat ha mobilitzat sis avions dels bombers de Grècia, Itàlia i Turquia, i ha desplegat 134 agents i 41 vehicles de Portugal per actuar als incendis de Castella, que encara cremen descontrolats aquest dilluns i ja afecten més de 77.000 hectàrees.

També s'han desplegat set avions i quatre helicòpters de Txèquia, Croàcia, Alemanya, Portugal, Eslovàquia, Suècia i Turquia a la Gironda, al sud-oest de França, on un altre macroincendi ja ha obligat a desallotjar 250.000 persones i amenaça d'arribar a Bordeus. Tot plegat, en el marc de la flota d'extinció d'incendis rescEU.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar