ERC exigeix a Illa concretar la presència dels Mossos a ports i aeroports abans de l'agost

Una de les primeres polèmiques de la legislatura va ser la decisió d'aturar un acord que estava pràcticament fet perquè els Mossos aconseguissin la competència en ports i aeroports. L'argument va ser, aleshores, que calia ampliar més la plantilla. Davant del malestar d'ERC, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va rectificar de manera implícita per no encendre els socis en els primers compassos del mandat. A l'equador de la legislatura, l'acord encara no s'ha materialitzat i els republicans han exigit aquest dimecres que, abans de l'agost, se celebri una junta de seguretat per concretar aquesta presència estratègica de la policia catalana, compromís present als acords de pressupostos. Illa ha respost amb un genèric "compliré els acords, també els pressupostaris".
Tot plegat en la recta final del curs polític, intens a Madrid però també a Catalunya. Aquesta setmana, el Govern aconseguirà els pressupostos i ERC ha avisat el president que ja no hi haurà "excuses". "No s'adormin, els reptes que hem d'assumir són enormes", ha dit Josep Maria Jové. El dirigent republicà ha exigit, doncs, que es compleixi "allò pactat". Per començar, convocant una junta de seguretat amb el Ministeri de l'Interior per concretar aquell acord, que s'havia de fer a principis de 2025 i s'ha anat refredant amb el pas dels mesos. En el cas dels ports, ja s'havia explicitat la competència dels Mossos durant la Copa Amèrica de Vela. L'acord incloïa funcions d'investigació dels Mossos en el litoral immediat del mar. Als aeroports, la policia catalana ja hi és present, però només fins a facturació. Amb el pacte que hi havia amb l'Estat es donava competència més enllà dels controls, on ara hi ha la Guàrdia Civil.
A banda dels Mossos, ERC també ha reclamat concrecions abans de l'agost en matèria de finançament. Previsiblement, el Ministeri d'Hisenda convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per detallar les reformes legals per renovar el model a les autonomies, segons va explicar el ministre, Arcadi España, al Senat. El calendari establert diu que la reforma es portarà al Congrés abans d'acabar l'any, perquè entri en vigor l'any 2027 si obté una majoria que ara mateix és incerta. Malgrat la pressió, Illa ha mantingut el to cordial amb Jové i li ha agraït el suport pels pressupostos. "Compliré els acords. Sempre es pot fer més i més ràpid, però Catalunya ha avançat en infraestructures o inversions", ha assenyalat. I sobre el finançament, ha posat la mirada a Junts. "Espero que tots els grups estiguin a l'altura", ha dit.
Junts i el PP furguen en els escàndols del PSOE
La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha acusat Illa de “desaparèixer” quan hi ha problemes a Catalunya i, en canvi, donar suport sempre al PSOE. Sales ha recordat la sentència del cas Ábalos i ha recordat que Illa era ministre de Sanitat quan es van produir les pràctiques corruptes que ha acreditat el Tribunal Suprem. “Ha tingut l'oportunitat d'exigir exemplaritat i fer autocrítica, però l'únic que ha dit és que els socialistes no tenen por”, ha afirmat, i ha insistit que Illa formava part del govern espanyol en el moment dels fets. “Què serà el següent: José Luis sé fuerte?”, ha preguntat, fent referència a les paraules de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas. Sales ha dit que “és intolerable” que Illa no doni la cara, i ha insistit que el president comparegui al Parlament. “Volem parets de vidre”, ha reblat.
Illa no hi ha entrat. Només ha dit que “no té por de res”, en relació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. “He donat explicacions sempre que m'ho han demanat”, ha afirmat, i ha recordat que el seu partit “ha demanat disculpes” i està corregint “els errors”. Illa ha afirmat que la resposta als casos de corrupció és el que fa la diferència entre els partits, i ha demanat “avançar” a Catalunya, recordant les bones dades econòmiques que hi ha al país. “El país va endavant i m'agradaria que fos amb el seu suport i les seves aportacions”, ha reblat.
El PP -avui sense Alejandro Fernández- també ha anat en la mateixa línia i ha furgat en els casos de corrupció. "El silenci és complicitat", ha dit el flamant secretari general del PP català, Juan Fernández, que ha recordat que el govern de Pedro Sánchez "continua contra la voluntat del Congrés". "Si fos vostè, tindria por del futur judicial de la cova d'Ali Babà i del PSOE", ha dit, i ha lamentat que els socialistes continuïn "salvant el soldat P.S.". Illa ha retret al portaveu popular aquest estil de fer política, i li ha exigit que si volen passar pàgina
Enganxada amb els Comuns
Illa i els Comuns han mantingut un xoc, com a mínim, poc esperat, amb l'AP-7 al centre. Jéssica Albiach ha proposat que s'obligui els vehicles pesants a circular pel carril dret i que es prohibeixin els avançaments entre camions. Dues mesures que ha plantejat amb l'objectiu de reduir la sinistralitat i evitar les retencions. El president ha ironitzat amb la negativa dels Comuns a la B-40 -"Pensava que em demanarien construir tota la B-40", ha dit- i ha demanat una “reflexió col·lectiva” sobre l'eliminació dels peatges mentre, alhora, es critica la construcció de noves carreteres. Si bé s'ha compromès a estudiar les mesures proposades pels Comuns, els ha etzibat que estiguin a l'altura quan calgui construir noves infraestructures. També ha defensat la inversió en alta velocitat, que Albiach li havia retret, com a alternativa a l'avió. "La responsabilitat era invertir en Rodalies i no en Alta Velocitat", li ha respost la líder dels Comuns.
La CUP ha tornat a carregar contra la gestió dels Mossos d'Esquadra, referint-se a diferents detencions d'activistes en els últims dies. Illa ha assegurat que ningú ha estat detingut per manifestar-se sinó perquè s'ha comès algun delicte. “La manifestació pot ser respectuosa, no és tan difícil”, ha dit el president. Xavier Pellicer li ha retret també la infiltració de policies a les assemblees de professors i ha acusat Illa d'estar “més allunyat que mai” dels treballadors mentre que el president ha defensat que el seu model és de “llei i ordre”.