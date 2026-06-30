El Govern replanteja l'oficina de la renda bàsica universal i en reubica el director

Sacsejada al pla pilot per a la renda bàsica universal. Qui fins ara n'era el director, Guillem Vidal, ha estat reubicat i passa del Departament de Drets Socials al de Presidència, on pilotarà una nova oficina d'anàlisi i impuls de polítiques públiques, tal com consta al Diari Oficial de la Generalitat d'aquest dimarts. El nomenament, però, amaga modificacions de fons. Segons ha pogut saber Nació, el projecte de la renda bàsica universal passa a tenir un "encaix més estructural" a Drets Socials, amb una subdirecció pròpia que n'assumirà la continuïtat.
És un capítol més en la història d'un pla que generava "dubtes" al Govern, com expressava la mateixa consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, a principis de la legislatura. El projecte neix de l'etapa d'ERC i consta als acords d'investidura de Salvador Illa. A l'oposició i també des que va aterrar a Palau, el PSC ha tingut certes reserves amb la mesura. Com va informar Nació, al setembre de 2024, la conselleria de Drets Socials va destituir el cap de l'oficina, Sergi Raventós, al càrrec des del 2021, i va fitxar Guillem Vidal, amb l'objectiu de redissenyar la prestació.
Malgrat els canvis d'ara, fonts de Drets Socials insisteixen que es manté el compromís amb el projecte. Amb el nou decret de reestructuració, l'Oficina passa a una subdirecció general específica que penjarà de la secretaria general, com fins ara. Això permet tenir un encaix més "estructural" al Departament, però també li treu pes polític. La persona encarregada de pilotar-la ja no serà designada com a càrrec de confiança, sinó que quedarà en mans de personal funcionari a través d'una convocatòria oberta. Fonts consultades preveuen que s'incorpori l'1 de setembre.
Un pla redissenyat: menys mostra i més control
El pla pilot que havia dissenyat el govern de Pere Aragonès preveia que prop de 5.000 persones cobressin una prestació mensual durant dos anys a partir de finals del 2022, però la manca de suports va impedir que es pogués executar. A principis de la legislatura, Martínez Bravo admetia que "segurament" no s'implementaria el pla pilot en aquest mandat, perquè calia revisar "qüestions importants" sobre la mesura, però es comprometia a mantenir l'oficina. L'acord d'investidura diu que el Govern "actualitzarà el pla pilot [...] per adaptar-lo al context social, econòmic i jurídic del moment en què es dugui a terme la seva implementació durant la pròxima legislatura".
Malgrat els dubtes, el Govern insisteix que complirà els acords. L'any 2025 va fer un primer pas per actualitzar el pla pilot amb un programa temporal que incloïa cinc tècnics, quatre del cos superior de l'administració i un del cos administratiu durant tres anys, és a dir, fins al 2028. El full de ruta preveia adaptar el pla al nou context per a un a "implementació sostenible i viable". Sota la direcció de Vidal, fonts de Drets Socials assenyalen que s'ha "redissenyat" el pla pilot, se n'ha reduït la mostra i se n'han reforçat els mecanismes d'avaluació per obtenir "una anàlisi més rigorosa de l'impacte de la mesura", amb la incògnita de saber si es farà la prova aquesta legislatura o es deixarà per més endavant.