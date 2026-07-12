Mor una dona de 79 anys en una piscina privada d'una urbanització de Llagostera

Una dona de 79 anys ha mort aquest dissabte a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització Selva Brava, a Llagostera (Gironès). L'avís als serveis d'emergència l'ha donat cap a dos quarts de set de la tarda una veïna, que ha vist el cos de la víctima surant a l'aigua.\r\n\r\nFins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Llagostera. Tot i la seva actuació, no han pogut fer res per salvar-li la vida. La mort s'ha certificat inicialment com a biològica i serà l'autòpsia la que n'haurà de determinar les causes exactes.\r\n\r\nCom que els fets han tingut lloc en una propietat privada i no hi ha testimonis del que va passar, encara no es pot determinar si la dona va morir per ofegament o a conseqüència d'un problema de salut sobrevingut mentre es banyava. Els Mossos han descartat que es tracti d'una mort violenta.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nDetonen un projectil d'aviació francès localitzat en una cala del Port de la Selva\r\n\r\n