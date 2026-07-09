L'agència de notícies pública tindrà llei pròpia: nou model de governança i finançament estable per a l'ACN

Nou pas per a la nova llei de l'Agència Catalana de Notícies (ACN). El Govern inicia el tràmit d'audiència pública de l'avantprojecte de llei del mitjà públic amb una nova normativa que vertebrarà tres eixos principals: definir la missió, els objectius i el règim jurídic de l'agència. La intenció de la llei és complir el mandat del Parlament en la creació d'aquest nou marc que "reforci la independència" de l'ACN. El punt clau, remarquen des de la Generalitat, és "desgovernamentalitzar" la governança de l'agència.
El secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió, Carles Escolà, acompanyat del director general de Mitjans de Comunicació, Marc Melillas, el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, i la directora de l’ACN, Eva Arderius, han ofert una sessió de treball per mostrar els punts centrals d'aquest avantprojecte, que ja ha superat el tràmit de consulta pública a la ciutadania. Fins la primera quinzena de setembre es podran fer aportacions sobre el seu articulat.
El nou model de governança és un dels apartats claus de la nova llei, que gaudeix d'un consens majoritari a la cambra catalana, en paraules d'Escolà. El consell d'administració de l'ACN estarà format per un màxim de sis vocals independents, triats pel Parlament, i un màxim de dos representants de l'administració de la Generalitat, a més del conseller o consellera delegat. La presidència recaurà en un dels sis vocals independents i serà rotatòria. El consell, per tant, seria d'un màxim de nou persones. La paritat estarà regida per llei.
Un finançament més estable i retre comptes al Parlament
Escolà ha assegurat que aquesta nova legislació "blindarà jurídicament" l'agència de notícies pública, a més d'establir un finançament més estable del que ha tingut fins ara. Segons l'avantprojecte de llei, es preveu que entre la Generalitat i l'ACN s'articuli "un contracte programa de caràcter pluriennal" que definirà obligacions, objectius, recursos econòmics i els mecanismes de seguiment i avaluació.
En la trobada amb periodistes en el grup de treball, Melillas i Escolà han fet cert paral·lelisme amb el contracte programa del qual gaudeix actualment la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Encara que falta perfilar els tecnicismes de la nova legislació, el contracte programa buscarà una estabilitat entre quatre i cinc anys.
L'actual direcció de l'ACN passaria a ser CEO de l'agència i hauria de retre comptes davant el Parlament de Catalunya. En aquest sentit, l'avantprojecte estableix "mecanismes de transparència", a més del fet que l'ACN haurà d'elaborar una memòria anual d'activitats que serà presentada davant la cambra catalana. El conseller o consellera delegat i la presidència del Consell podran ser requerits pel Parlament per informar sobre les actuacions de l'agència en qualsevol moment.
Eva Arderiu, directora actual de l'agència, ha assegurat que una de les principals intencions quan s'estableixi la llei és "fer un reforç a nivell de personal, créixer en diferents projectes, millorar la informació i la verificació, a més d'ampliar diverses àrees". Actualment treballen 75 persones a l'ACN, de les quals 65 són periodistes. Una trentena estan repartits per tot el país, més les delegacions de Madrid i Brussel·les.
La nova llei marca per primer cop la missió i els objectius de l'ACN
El nou marc legislatiu busca definir per primer cop regular aquest servei públic, consolidar "la missió d'interès general" i establir que "els poders públics no poden interferir ni intentar influir en les decisions editorials de l'agència". El mateix Escolà ha destacat el fet que "no té cap mena de sentit" que el secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió -càrrec que ostenta ell mateix- estigui presidint l'ACN.
Aquesta nova llei, que en paraules del Govern busca "prestigiar" l'agència, definirà els objectius i les funcions del seu servei públic en aquests punts:
- Garantir el dret de la ciutadania a rebre informació veraç, plural i de qualitat.
- Contribuir a la cohesió social
- Vertebrar l'espai català de comunicació.
- Impulsar la innovació en tecnologia i formats.
- Prevenir la desinformació.
- Fomentar l'ús del català, occità i aranès.
La intenció és que el novembre d'aquest any comenci a avançar la tramitació de la llei des de la cambra catalana i durant el 2027, quan acabi aprovada i s'hagin realitzat les esmenes corresponents, s'actualitzin els estatuts de l'ACN.