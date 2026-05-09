L'OMS eleva a sis els casos confirmats d'hantavirus vinculats al creuer

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elevat a sis els casos confirmats d'hantavirus vinculats al creuer MV Hondius. D'altra banda, l'OMS assenyala que encara hi ha dos casos sospitosos més a falta de conèixer els resultats de les proves mèdiques. Una d'aquestes persones és un home adult que va desembarcar a l'illa de Tristan da Cunha el 14 d'abril, i que es troba actualment "estable i aïllat". Alhora, l'organització informa que s'ha descartat un altre dels sospitosos després de donar negatiu a la prova del virus dels Andes.
"Fins al 8 de maig, s'han notificat un total de vuit casos, entre els quals tres morts. Es confirmen sis casos com a virus dels Andes", ha anunciat l'OMS en la seva darrera actualització sobre la crisi de l'hantavirus. L'OMS, però, així com tot un seguit d'experts que han parlat aquesta setmana amb els mitjans, reitera que el risc per a la salut pública "és baix".
En aquests moments, hi ha quatre pacients hospitalitzats amb hantavirus: un a l'UCI a Johannesburg, a Sud-àfrica; dos als Països Baixos i l'últim a Zurich, a Suïssa. En paral·lel, s'ha contactat amb tots els passatgers del vol de KLM que va viatjar entre l'illa de Santa Helena i Sud-àfrica, on hi anava la segona víctima del virus -una dona holandesa. Fins al dia d'avui, s'han identificat 75 contactes a Sud-àfrica, 42 dels quals es troben actualment sota monitoratge.
Un expert de l'OMS i un altre del Centre Europeu de Prevenció i Control de les Malalties (ECDC) són a bord del MV Hondius per oferir suport als passatgers i la tripulació. El vaixell, amb 147 persones a bord de 24 nacionalitats diferents, té prevista l'arribada al port de Granadilla de Abona, a Tenerife, durant "les primeres hores de diumenge".
Una catalana, en quarantena a l'Hospital Clínic
Aquest divendres, Sanitat va informar d'un cas sospitós d'hantavirus a Alacant i, unes hores més tard, el Departament de Salut va avançar que hi ha una catalana en quarantena després d'haver compartit avió amb l'holandesa que va morir a causa del virus. La dona no té símptomes i fa l'aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona per evitar el trasllat a Madrid. Es tracta d'un nou contacte identificat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i que no s'havia alertat inicialment per un canvi de seient a l'avió.
