Qui ha pujat i baixat al vaixell amb hantavirus?

El vaixell on s'ha detectat el brot d'hantavirus, l'MV Hondius, té prevista l'arribada al port de Granadilla, a Tenerife, "les primeres hores del diumenge deu de maig", segons ha informat en un comunicat la companyia responsable del creuer, Oceanwide Expeditions, tot i que l'hora final pot canviar. A bord viatgen 147 persones de diferents nacionalitats, però aquest no era el nombre total de passatgers amb què va començar el viatge.
L'empresa ha detallat les aturades que la nau ha fet des que va sortir d'Ushuaia, a l'Argentina, l'1 d'abril, així com els embarcaments i desembarcaments en les diferents escales, i ha donat detalls sobre les nacionalitats dels passatgers que actualment hi ha a bord entre passatge i tripulació.
Sortida des d'Argentina
El creuer va sortir d'Ushuaia, a l'Argentina, l'1 d'abril amb 114 passatgers i 61 membres de la tripulació, 175 persones en total. Del 13 al 16 d'abril va fer parada a l'arxipèlag de Tristan da Cunha, a l'oceà Atlàntic, on va desembarcar un membre de la tripulació i van embarcar sis passatgers, de tal manera que els passatgers es van ampliar a 120 i la tripulació va descendir a 60 persones, 180 en total.
Escala a l'illa Santa Helena
Del 21 al 24 d'abril la nau va fer escala a Santa Helena, una illa del Regne Unit a l'Atlàntic Sud a uns 2.800 quilòmetres de la costa oest de l'Àfrica. Allà van desembarcar 32 passatgers, inclòs l'home de nacionalitat holandesa que havia mort l'11 d'abril i la dona també holandesa que acompanyava el cos i que va morir el 26 d'abril en el trajecte de retorn al seu país. En paral·lel va embarcar un membre de la tripulació. Així, el nombre de passatgers va descendir a 88 i el de tripulants va tornar a pujar a 61, 149 persones en total.
Evacuació mèdica a l'illa Ascensió
El 27 d'abril, a l'illa Ascensió, es va fer l'evacuació mèdica de dos passatgers, un d'anglès i un d'americà. El passatge va baixar a 86 persones i la tripulació es va mantenir en les 61, 147 persones en total. El 2 de maig va morir un altre passatger a bord, de tal manera que el nombre total de persones a bord va baixar a 146. Finalment, el 6 de maig van desembarcar dos passatgers i un membre de la tripulació i van embarcar quatre passatgers. El nombre de viatjants va pujar, doncs, a 87, i el de la tripulació va baixar a 60, 147 persones en total.
La nacionalitat de les persones a bord
Oceanwide Expeditions ha indicat també que entre els passatgers hi ha 19 britànics, 17 nord-americans, 13 espanyols (14 sumant-hi un membre de la tripulació, i amb 5 catalans al passatge), 8 holandesos, 5 francesos, 5 alemanys (no s'hi inclou la persona que va morir el 2 de maig), 4 australians, 4 canadencs, 3 turcs, 2 irlandesos, 2 belgues, 1 argentí, 1 grec, 1 italià, 1 japonès i 1 neozelandès. En aquesta xifra de passatgers es compten quatre membres de personal mèdic.
En el cas de la tripulació, són 38 filipins, 5 ucraïnesos, 5 holandesos, 3 britànics, 2 indonesis, 1 rus, 1 portuguès, 1 polonès, 1 montenegrí, 1 guatemalenc i 1 alemany, a banda de l'espanyol ja esmentat.